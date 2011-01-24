صدرت الموافقة الكريمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بترقية المهندس عبدالله بن عمر دماس إلى المرتبة الـ11 بوظيفة مهندس مشرف في إدارة مراقبة الاستثمارات التعدينية بوكالة الوزارة للثروة المعدنية.
"دماس" إلى المرتبة الـ11 بوزارة الصناعة والثروة المعدنية
صدرت الموافقة الكريمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بترقية المهندس عبدالله بن عمر دماس إلى المرتبة الـ11 بوظيفة مهندس مشرف في إدارة مراقبة الاستثمارات التعدينية بوكالة الوزارة للثروة المعدنية.
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"دماس" إلى المرتبة الـ11 بوزارة الصناعة والثروة المعدنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-24
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
11:46 AM
"دماس" إلى المرتبة الـ11 بوزارة الصناعة والثروة المعدنية
صدرت الموافقة الكريمة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بترقية المهندس عبدالله بن عمر دماس إلى المرتبة الـ11 بوظيفة مهندس مشرف في إدارة مراقبة الاستثمارات التعدينية بوكالة الوزارة للثروة المعدنية.
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