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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني جازان" يحذر: اتبعوا التعليمات

أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 10 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان الدفاع المدني مدني جازان

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عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني جازان" يحذر: اتبعوا التعليمات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 10 مساءً.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
10:21 AM

عقب تنبيه الأرصاد.. "مدني جازان" يحذر: اتبعوا التعليمات

أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 10 مساءً.

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