"رومارينيو" الاتحاد هدافًا لكأس العرب

بـ10 أهداف وأول (هاتريك) في النهائي

تُوج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، البرازيلي "رومارينيو" بلقب هداف مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بعد إحرازه 10 أهداف في المسابقة.

كما حقق "رومارينيو" ميزة أخرى، كأول لاعب في تاريخ المباريات النهائية للبطولة العربية يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في النهائي، جاءت في مرمى الرجاء المغربي، والأخير تُوج باللقب من خلال ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي 4/4.