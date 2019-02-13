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مواطنات: إعلان ‫الرياض عاصمة المرأة العربية لم يأت من فراغ

تحت شعار "تمكين المرأة.. تنمية للمجتمع"

جاء اختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020، خلال الدورة الـ 39 للجنة المرأة العربية التي استضافتها السعودية، بشعار «تمكين المرأة...تنمية للمجتمع» تأكيداً لما شهدته المملكة العربية السعودية من نقلة وتحولات منحت المرأة حقوق التمكين في كافة المجالات.

وفي هذا الإطار قالت الإعلامية إيمان باحيدرة: إن اختيار الرياض عاصمة المرأة العربية 2020 جعلني فخورة بوطني وفخورة بأني بنت هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية.. دمت بخير يا وطني يا أغلى الأوطان.

أما الدكتورة مها اليزيدي فكتبت: بكل فخر واعتزاز، وهذا ليس غريباً فعلى مر الأزمان كان للمرأة في بلادي دور كبير وما زالت ترعى وتقود هذا الدور، واليوم في عصر الرؤية تقوم المرأة السعودية بدورٍ كبير في تحقيقها، فتستحق أن تكون ‫الرياض عاصمة المرأة العربية 2020.

وكتبت نورة: ‏إعلان الرياض عاصمة المرأة العربية 2020 لم يأت من فراغ، منذ 2015 إلى اليوم هناك أمور تغيرت والدولة مكّنت المرأة لأنها حرفياً نصف المجتمع، وهناك الكثير من الأمثلة التي يفتخر بها كل سعودي وسعودية.

وقالت سديم السعد: ‏اختيار الرياض عاصمة المرأة العربية لعام 2020 شيء يدعو للفخر أن نرى المملكة بجهودها التي تدعمنا وتمكنها في المناصب في الدولة ويكون دورنا فعالاً في المجتمع وفي المجتمعات العربية.


وأضافت بشاير: ‏‫تمكين المرأة السعودية هو أحد أركان رؤية السعودية 2030 التي أسسها وقادها بكل اقتدار وتميز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد سبقته قراراتٌ وستلحقه أخرى، في التوجه نفسه وللهدف والغاية ذاتها.

الرياض عاصمة المرأة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطنات: إعلان ‫الرياض عاصمة المرأة العربية لم يأت من فراغ
سبق

جاء اختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020، خلال الدورة الـ 39 للجنة المرأة العربية التي استضافتها السعودية، بشعار «تمكين المرأة...تنمية للمجتمع» تأكيداً لما شهدته المملكة العربية السعودية من نقلة وتحولات منحت المرأة حقوق التمكين في كافة المجالات.

وفي هذا الإطار قالت الإعلامية إيمان باحيدرة: إن اختيار الرياض عاصمة المرأة العربية 2020 جعلني فخورة بوطني وفخورة بأني بنت هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية.. دمت بخير يا وطني يا أغلى الأوطان.

أما الدكتورة مها اليزيدي فكتبت: بكل فخر واعتزاز، وهذا ليس غريباً فعلى مر الأزمان كان للمرأة في بلادي دور كبير وما زالت ترعى وتقود هذا الدور، واليوم في عصر الرؤية تقوم المرأة السعودية بدورٍ كبير في تحقيقها، فتستحق أن تكون ‫الرياض عاصمة المرأة العربية 2020.

وكتبت نورة: ‏إعلان الرياض عاصمة المرأة العربية 2020 لم يأت من فراغ، منذ 2015 إلى اليوم هناك أمور تغيرت والدولة مكّنت المرأة لأنها حرفياً نصف المجتمع، وهناك الكثير من الأمثلة التي يفتخر بها كل سعودي وسعودية.

وقالت سديم السعد: ‏اختيار الرياض عاصمة المرأة العربية لعام 2020 شيء يدعو للفخر أن نرى المملكة بجهودها التي تدعمنا وتمكنها في المناصب في الدولة ويكون دورنا فعالاً في المجتمع وفي المجتمعات العربية.


وأضافت بشاير: ‏‫تمكين المرأة السعودية هو أحد أركان رؤية السعودية 2030 التي أسسها وقادها بكل اقتدار وتميز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد سبقته قراراتٌ وستلحقه أخرى، في التوجه نفسه وللهدف والغاية ذاتها.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
07:28 PM

مواطنات: إعلان ‫الرياض عاصمة المرأة العربية لم يأت من فراغ

تحت شعار "تمكين المرأة.. تنمية للمجتمع"

A A A
خلود غنام - الرياض
3
2,021

جاء اختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020، خلال الدورة الـ 39 للجنة المرأة العربية التي استضافتها السعودية، بشعار «تمكين المرأة...تنمية للمجتمع» تأكيداً لما شهدته المملكة العربية السعودية من نقلة وتحولات منحت المرأة حقوق التمكين في كافة المجالات.

وفي هذا الإطار قالت الإعلامية إيمان باحيدرة: إن اختيار الرياض عاصمة المرأة العربية 2020 جعلني فخورة بوطني وفخورة بأني بنت هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية.. دمت بخير يا وطني يا أغلى الأوطان.

أما الدكتورة مها اليزيدي فكتبت: بكل فخر واعتزاز، وهذا ليس غريباً فعلى مر الأزمان كان للمرأة في بلادي دور كبير وما زالت ترعى وتقود هذا الدور، واليوم في عصر الرؤية تقوم المرأة السعودية بدورٍ كبير في تحقيقها، فتستحق أن تكون ‫الرياض عاصمة المرأة العربية 2020.

وكتبت نورة: ‏إعلان الرياض عاصمة المرأة العربية 2020 لم يأت من فراغ، منذ 2015 إلى اليوم هناك أمور تغيرت والدولة مكّنت المرأة لأنها حرفياً نصف المجتمع، وهناك الكثير من الأمثلة التي يفتخر بها كل سعودي وسعودية.

وقالت سديم السعد: ‏اختيار الرياض عاصمة المرأة العربية لعام 2020 شيء يدعو للفخر أن نرى المملكة بجهودها التي تدعمنا وتمكنها في المناصب في الدولة ويكون دورنا فعالاً في المجتمع وفي المجتمعات العربية.


وأضافت بشاير: ‏‫تمكين المرأة السعودية هو أحد أركان رؤية السعودية 2030 التي أسسها وقادها بكل اقتدار وتميز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد سبقته قراراتٌ وستلحقه أخرى، في التوجه نفسه وللهدف والغاية ذاتها.

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