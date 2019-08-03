النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

على الهواء مباشرة .. قناة 22 وصحافيو الوطن يوقعان اتفاقية شراكة

لإنتاج برامج نوعية تهم المجتمع في شتى المجالات

وقعت اليوم اتفاقية شراكة إعلامية بين قناة 22 الفضائية وملتقى "صحافيو" الوطن، بمقر القناة بمدينة الرياض، وذلك ضمن توجههم نحو إنتاج برامج تلفزيونية تواكب ما وصل إليه الإعلام المرئي من تطور وتقنيات بصرية حديثة، ومن باب المسؤولية الإعلامية.

وقعت الاتفاقية وسط حفل بهيج بث على الهواء مباشرة، مساء اليوم، وقد مثل صحافيو الوطن في توقيع اتفاقية الشراكة سعيد بن هليّل العجل رئيس مجلس إدارة الملتقى والدكتور مهدي بوفطيم مستشار قناة 22 الفضائية ممثلاً للقناة.

وتهدف هذه الشراكة إلى إنتاج برامج نوعية تهم المجتمع في شتى المجالات من قِبل صحافيي الوطن لتبث عبر القناة الشريك، كما سيتم تغطية بعض أنشطة صحافيي الوطن الإعلامية كالندوات الوطنية التي يعقدها الملتقى في مدن المملكة، وبعض البرامج التي تتطلب مشاركة المسؤول والمواطن للنقاش في موضوع يهم المجتمع، حيث تبث تلك الندوات والبرامج مباشرة عبر القناة، ليشاهدها أكبر عدد ممكن من المجتمع ممن لم يتسنَّ له الحضور..

كما تستهدف الشراكة تغطية بعض أنشطة صحافيي الوطن الإعلامية كالندوات الوطنية التي يعقدها الملتقى في مدن المملكة، وبعض البرامج التي تتطلب مشاركة المسؤول والمواطن للنقاش في موضوع يهم المجتمع، حيث تبث تلك الندوات والبرامج مباشرة عبر القناة، ليشاهدها أكبر عدد ممكن من المجتمع ممن لم يتسنَّ له الحضور.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
على الهواء مباشرة .. قناة 22 وصحافيو الوطن يوقعان اتفاقية شراكة
سبق

وقعت اليوم اتفاقية شراكة إعلامية بين قناة 22 الفضائية وملتقى "صحافيو" الوطن، بمقر القناة بمدينة الرياض، وذلك ضمن توجههم نحو إنتاج برامج تلفزيونية تواكب ما وصل إليه الإعلام المرئي من تطور وتقنيات بصرية حديثة، ومن باب المسؤولية الإعلامية.

وقعت الاتفاقية وسط حفل بهيج بث على الهواء مباشرة، مساء اليوم، وقد مثل صحافيو الوطن في توقيع اتفاقية الشراكة سعيد بن هليّل العجل رئيس مجلس إدارة الملتقى والدكتور مهدي بوفطيم مستشار قناة 22 الفضائية ممثلاً للقناة.

وتهدف هذه الشراكة إلى إنتاج برامج نوعية تهم المجتمع في شتى المجالات من قِبل صحافيي الوطن لتبث عبر القناة الشريك، كما سيتم تغطية بعض أنشطة صحافيي الوطن الإعلامية كالندوات الوطنية التي يعقدها الملتقى في مدن المملكة، وبعض البرامج التي تتطلب مشاركة المسؤول والمواطن للنقاش في موضوع يهم المجتمع، حيث تبث تلك الندوات والبرامج مباشرة عبر القناة، ليشاهدها أكبر عدد ممكن من المجتمع ممن لم يتسنَّ له الحضور..

كما تستهدف الشراكة تغطية بعض أنشطة صحافيي الوطن الإعلامية كالندوات الوطنية التي يعقدها الملتقى في مدن المملكة، وبعض البرامج التي تتطلب مشاركة المسؤول والمواطن للنقاش في موضوع يهم المجتمع، حيث تبث تلك الندوات والبرامج مباشرة عبر القناة، ليشاهدها أكبر عدد ممكن من المجتمع ممن لم يتسنَّ له الحضور.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
11:58 PM

على الهواء مباشرة .. قناة 22 وصحافيو الوطن يوقعان اتفاقية شراكة

لإنتاج برامج نوعية تهم المجتمع في شتى المجالات

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
211

وقعت اليوم اتفاقية شراكة إعلامية بين قناة 22 الفضائية وملتقى "صحافيو" الوطن، بمقر القناة بمدينة الرياض، وذلك ضمن توجههم نحو إنتاج برامج تلفزيونية تواكب ما وصل إليه الإعلام المرئي من تطور وتقنيات بصرية حديثة، ومن باب المسؤولية الإعلامية.

وقعت الاتفاقية وسط حفل بهيج بث على الهواء مباشرة، مساء اليوم، وقد مثل صحافيو الوطن في توقيع اتفاقية الشراكة سعيد بن هليّل العجل رئيس مجلس إدارة الملتقى والدكتور مهدي بوفطيم مستشار قناة 22 الفضائية ممثلاً للقناة.

وتهدف هذه الشراكة إلى إنتاج برامج نوعية تهم المجتمع في شتى المجالات من قِبل صحافيي الوطن لتبث عبر القناة الشريك، كما سيتم تغطية بعض أنشطة صحافيي الوطن الإعلامية كالندوات الوطنية التي يعقدها الملتقى في مدن المملكة، وبعض البرامج التي تتطلب مشاركة المسؤول والمواطن للنقاش في موضوع يهم المجتمع، حيث تبث تلك الندوات والبرامج مباشرة عبر القناة، ليشاهدها أكبر عدد ممكن من المجتمع ممن لم يتسنَّ له الحضور..

كما تستهدف الشراكة تغطية بعض أنشطة صحافيي الوطن الإعلامية كالندوات الوطنية التي يعقدها الملتقى في مدن المملكة، وبعض البرامج التي تتطلب مشاركة المسؤول والمواطن للنقاش في موضوع يهم المجتمع، حيث تبث تلك الندوات والبرامج مباشرة عبر القناة، ليشاهدها أكبر عدد ممكن من المجتمع ممن لم يتسنَّ له الحضور.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,190
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,454
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,503
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,526

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة