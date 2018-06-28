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أمريكا: الضربات الموجهة للميليشيات العراقية تهدف إلى خفض خطر التصعيد

"ساكي" بينت أن واشنطن على اتصال مع حلفائها في المنطقة

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين)، أن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا، اليوم (الاثنين)، تهدف إلى الحد من خطر التصعيد.


وبينت "ساكي" أن البيت الأبيض أخطر أعضاء معنيين بالمسألة في الكونجرس قبل الضربات ولا يزال على اتصال بالحلفاء في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا: الضربات الموجهة للميليشيات العراقية تهدف إلى خفض خطر التصعيد
سبق

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين)، أن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا، اليوم (الاثنين)، تهدف إلى الحد من خطر التصعيد.


وبينت "ساكي" أن البيت الأبيض أخطر أعضاء معنيين بالمسألة في الكونجرس قبل الضربات ولا يزال على اتصال بالحلفاء في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
09:14 PM

أمريكا: الضربات الموجهة للميليشيات العراقية تهدف إلى خفض خطر التصعيد

"ساكي" بينت أن واشنطن على اتصال مع حلفائها في المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين)، أن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا، اليوم (الاثنين)، تهدف إلى الحد من خطر التصعيد.


وبينت "ساكي" أن البيت الأبيض أخطر أعضاء معنيين بالمسألة في الكونجرس قبل الضربات ولا يزال على اتصال بالحلفاء في المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

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