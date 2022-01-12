من داخل المستشفى .."مدني الرياض" يحرّر يد طفلة عَلِقت بفرّامة

تمكّنت فرق الدفاع المدني في الرياض من تحرير يد طفلة عَلِقت بفرّامة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، إنه تم تحرير يد الطفلة بوساطة فرق الإنقاذ، داخل المستشفى، وهي بصحة جيدة.
تمكّنت فرق الدفاع المدني في الرياض من تحرير يد طفلة عَلِقت بفرّامة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، إنه تم تحرير يد الطفلة بوساطة فرق الإنقاذ، داخل المستشفى، وهي بصحة جيدة.
تمكّنت فرق الدفاع المدني في الرياض من تحرير يد طفلة عَلِقت بفرّامة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، إنه تم تحرير يد الطفلة بوساطة فرق الإنقاذ، داخل المستشفى، وهي بصحة جيدة.
تمكّنت فرق الدفاع المدني في الرياض من تحرير يد طفلة عَلِقت بفرّامة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، إنه تم تحرير يد الطفلة بوساطة فرق الإنقاذ، داخل المستشفى، وهي بصحة جيدة.