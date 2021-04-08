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أمانة تبوك تعلن استعداداتها للرقابة الصحية والغذائية خلال رمضان

من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتفتيش على محالّ الصحة العامة

أكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442 هـ، والمتزامن مع ما تبذله جميع الجهات المعنية لمكافحة جائحة كورونا، وذلك من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتفتيش على محالّ الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية لحماية سلامة وصحة سكان المنطقة وزائريها.

وقال أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ: الأمانة أقرت الخطة الرقابية خلال شهر رمضان، التي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية للفترتين الصباحية والمسائية مع استمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية.

وأضاف: الأمانة ستعمل خلال شهر رمضان على تكثيف استعداداتها، ورفع جاهزية بلدياتها الفرعية وإداراتها، حيث تشمل خطة الأمانة التركيز على النظافة من خلال التمركز عند الجوامع والمساجد، والمولات والأسواق التجارية.

وأشار إلى الانتهاء من تهيئة المسالخ الرئيسة ورفع الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع المسالخ والمحال والمراكز التجارية.

وسخّرت الأمانة الطاقات البشرية كل الممثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين المكلفين من منسوبي إدارة الأسواق والمسالخ والتنسيق مع إدارتي النظافة والوقاية الصحية لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.

ودعت أمانة تبوك السكان إلى ضرورة دعم جهودها الرقابية بالتبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق الاتصال بعمليات الأمانة 940 أو من خلال تطبيق البلاغات "بلدي" على الهواتف الذكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة تبوك تعلن استعداداتها للرقابة الصحية والغذائية خلال رمضان
سبق

أكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442 هـ، والمتزامن مع ما تبذله جميع الجهات المعنية لمكافحة جائحة كورونا، وذلك من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتفتيش على محالّ الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية لحماية سلامة وصحة سكان المنطقة وزائريها.

وقال أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ: الأمانة أقرت الخطة الرقابية خلال شهر رمضان، التي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية للفترتين الصباحية والمسائية مع استمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية.

وأضاف: الأمانة ستعمل خلال شهر رمضان على تكثيف استعداداتها، ورفع جاهزية بلدياتها الفرعية وإداراتها، حيث تشمل خطة الأمانة التركيز على النظافة من خلال التمركز عند الجوامع والمساجد، والمولات والأسواق التجارية.

وأشار إلى الانتهاء من تهيئة المسالخ الرئيسة ورفع الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع المسالخ والمحال والمراكز التجارية.

وسخّرت الأمانة الطاقات البشرية كل الممثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين المكلفين من منسوبي إدارة الأسواق والمسالخ والتنسيق مع إدارتي النظافة والوقاية الصحية لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.

ودعت أمانة تبوك السكان إلى ضرورة دعم جهودها الرقابية بالتبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق الاتصال بعمليات الأمانة 940 أو من خلال تطبيق البلاغات "بلدي" على الهواتف الذكية.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
12:29 PM

أمانة تبوك تعلن استعداداتها للرقابة الصحية والغذائية خلال رمضان

من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتفتيش على محالّ الصحة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442 هـ، والمتزامن مع ما تبذله جميع الجهات المعنية لمكافحة جائحة كورونا، وذلك من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتفتيش على محالّ الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية لحماية سلامة وصحة سكان المنطقة وزائريها.

وقال أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ: الأمانة أقرت الخطة الرقابية خلال شهر رمضان، التي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية للفترتين الصباحية والمسائية مع استمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية.

وأضاف: الأمانة ستعمل خلال شهر رمضان على تكثيف استعداداتها، ورفع جاهزية بلدياتها الفرعية وإداراتها، حيث تشمل خطة الأمانة التركيز على النظافة من خلال التمركز عند الجوامع والمساجد، والمولات والأسواق التجارية.

وأشار إلى الانتهاء من تهيئة المسالخ الرئيسة ورفع الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع المسالخ والمحال والمراكز التجارية.

وسخّرت الأمانة الطاقات البشرية كل الممثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين المكلفين من منسوبي إدارة الأسواق والمسالخ والتنسيق مع إدارتي النظافة والوقاية الصحية لتنفيذ الخطة الرقابية المعتمدة.

ودعت أمانة تبوك السكان إلى ضرورة دعم جهودها الرقابية بالتبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق الاتصال بعمليات الأمانة 940 أو من خلال تطبيق البلاغات "بلدي" على الهواتف الذكية.

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