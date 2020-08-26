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توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات ميدانية وتحصر 25 فرصة عمل

شملت 88 محلًّا متنوع الأنشطة بين أسواق التمور والخضار والقرطاسية

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية للتأكد من قرارات التوطين الجديدة التي بدأ التطبيق الفعلي لها مطلع العام الحالي بنسبة 70%.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 88 محلًّا متنوع الأنشطة بين أسواق التمور والخضار والقرطاسية ومحلات بيع الورود؛ حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 42 موظفًا، وتم حصر 25 فرصة عمل يجري العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وبيّن الدوسري أن نِسَب التوطين في هذه الأنشطة بلغت أكثر من 49%؛ داعيًا أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات ميدانية وتحصر 25 فرصة عمل
سبق

نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية للتأكد من قرارات التوطين الجديدة التي بدأ التطبيق الفعلي لها مطلع العام الحالي بنسبة 70%.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 88 محلًّا متنوع الأنشطة بين أسواق التمور والخضار والقرطاسية ومحلات بيع الورود؛ حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 42 موظفًا، وتم حصر 25 فرصة عمل يجري العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وبيّن الدوسري أن نِسَب التوطين في هذه الأنشطة بلغت أكثر من 49%؛ داعيًا أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
12:12 PM

توطين الوظائف بنجران تنفّذ جولات ميدانية وتحصر 25 فرصة عمل

شملت 88 محلًّا متنوع الأنشطة بين أسواق التمور والخضار والقرطاسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية للتأكد من قرارات التوطين الجديدة التي بدأ التطبيق الفعلي لها مطلع العام الحالي بنسبة 70%.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 88 محلًّا متنوع الأنشطة بين أسواق التمور والخضار والقرطاسية ومحلات بيع الورود؛ حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 42 موظفًا، وتم حصر 25 فرصة عمل يجري العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وبيّن الدوسري أن نِسَب التوطين في هذه الأنشطة بلغت أكثر من 49%؛ داعيًا أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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