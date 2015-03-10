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"الشورى" يطالب بإعادة تأهيل الأحياء تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة

طالب وزارة السياحة بالسعي لزيادة البرامج السياحية والترويج لها

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ في قرار أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة وفق خطة زمنية محددة.

كما طالبها بوضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقاً لما هو متبع عالمياً لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإلزام المحال والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو الأنواع صديقة للبيئة.

وطالب المجلس في قرار أصدره اليوم، وزارة السياحة، بالسعي لزيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها، وإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشروعات التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني.

كما وافق على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في حكومة المملكة ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان، ووافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية القيرغيزية.

كما وافق على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب بإعادة تأهيل الأحياء تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة
سبق

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ في قرار أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة وفق خطة زمنية محددة.

كما طالبها بوضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقاً لما هو متبع عالمياً لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإلزام المحال والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو الأنواع صديقة للبيئة.

وطالب المجلس في قرار أصدره اليوم، وزارة السياحة، بالسعي لزيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها، وإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشروعات التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني.

كما وافق على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في حكومة المملكة ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان، ووافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية القيرغيزية.

كما وافق على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
12:40 PM

"الشورى" يطالب بإعادة تأهيل الأحياء تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة

طالب وزارة السياحة بالسعي لزيادة البرامج السياحية والترويج لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ في قرار أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة وفق خطة زمنية محددة.

كما طالبها بوضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقاً لما هو متبع عالمياً لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإلزام المحال والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو الأنواع صديقة للبيئة.

وطالب المجلس في قرار أصدره اليوم، وزارة السياحة، بالسعي لزيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها، وإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشروعات التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني.

كما وافق على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في حكومة المملكة ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان، ووافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية القيرغيزية.

كما وافق على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

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