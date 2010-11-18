بسبب تأخر رواتبهم.. إضراب عمال أقدم مصنع سكر في إيران

وسط دعوات المتظاهرين من النساء بالتأميم.. يوظف نحو 4 آلاف عامل

بدأ عمال أقدم مصنع قصب سكر في إيران إضراباً عن العمل، السبت؛ بسبب عدم دفع رواتبهم؛ داعين لتأميم الشركة المتداعية، حسبما أعلنت وكالة إيلنا شبه الرسمية.

ونشرت الوكالة صورة لتجمع عمال مطحنة "هافت تابه" العملاقة لقصب السكر في مدينة شوش في جنوب غرب إيران، تُظهر نساءً يسرن مع أطفالهن وقد حملت إحداهن لافتة تقول "نحن جوعى".

ويوظف المصنع الذي تم إنشاؤه في العام 1962 نحو أربعة آلاف عامل وفق "سكاي نيوز".

ونظم العمال عدة مسيرات في وقت سابق؛ احتجاجاً على تأخر الرواتب، وعدم دفع معاشات الموظفين المتقاعدين منذ خصخصة الشركة في فبراير 2016؛ لكن الاحتجاجات زادت في الأسابيع الأخيرة.

وقال "يد الله مهرالي- زاده" نائب حاكم ولاية خوزستان، حيث يقع المصنع: "ندعو الطبقة العاملة للعودة للعمل قبل أن تتلف المنتجات".

ونقلت عنه الوكالة قوله: إن "الحكومة تسعى لتوفير شهرين إلى ثلاثة أشهر من رواتبهم المتأخرة خلال الأسبوع المقبل".

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت إيران عدداً من الإضرابات والاحتجاجات على سوء ظروف العمل وتأخر الرواتب في عدد من قطاعات الاقتصاد؛ بما في ذلك قطاع الصلب والتعليم والتعدين والنقل.