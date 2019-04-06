"فيصل بن عبدالرحمن" يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي الـ 18 بالزلفي

كرم المتفوقين وشاهد عرضاً وطنياً بعنوان "عنان السماء"

رعى الأمير فيصل بن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية، مساء الخميس، حفل جائزة الفالح للتفوق العلمي في عامها الثامن عشر بمحافظة الزلفي.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور أصحاب الجائزة الشيخ محمد الفالح وإخوانه وأمين الجائزة مدير التعليم محمد الطريقي وعدد من المسؤولين والوجهاء والقيادات التعليمية، حيث تسلم الفائزون شهاداتهم كما التقطت الصور الجماعية.

وشمل حفل التكريم كلمة لأمين الجائزة مدير التعليم الذي ثمن للأمير فيصل حضوره وتشريفه ودعمه غير المستغرب لأبنائه الطلبة مقدماً شكره لأصحاب الجائزة على اهتمامهم ودعمهم للطلاب والطالبات.

وقدم خلال الحفل عرضاً وطنياً حمل عنوان "عنان السماء"، بعد ذلك استعرضت مسيرة الجائزة منذ انطلاقها وحتى عامها الثامن عشر، ثم ألقى الطالب عمر المعتق كلمة المكرمين، ثم ألقى الشاعر حمد بن محمد العمار قصيدة بهذه المناسبة، بعده ألقى الشاعر تركي الميزاني قصيدة شعرية، تلاه أوبريت الجائزة من كلمات فهد بن صالح العامر وإخراج عبدالله الطريقي ومحمد الملا.

وأعرب راعي الحفل الأمير فيصل بن عبدالرحمن خلال كلمته عن سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب وأولياء الأمور فرحتهم الفوز بهذه الجائزة، متمنياً أن تحقق أهدافها، وأن تسهم بتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وأن يشارك الطلبة في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، كما تسلم في ختام الحفل إهداءً تذكارياً من مؤسسي جائزة الفالح وأمانتها العامة.