خيام وبيوت وصناديق عشوائية وسط الطائف تثير استياء الزوار والمصطافين

في مظهر يعكس عدم الالتزام ويفتقد السلامة وغياب الرقابة من الجهات المعنية

وثق مواطن بمحافظة الطائف مساء أمس، مجموعة كبيرة من المخيمات وبيوت الشعر والصناديق العشوائية التي أقيمت بالأراضي الفضاء بجوار فندق إنتركونتيننتال- الطائف، يديرها عمالة؛ ما أثار حفيظة مرتادي الموقع لعشوائية في مظهر يفتقد للسلامة وعدم المراقبة وغياب الجهات المعنية وعدم الالتزام بتعليمات وسلامة الزوار والمصطافين.

حيث أظهرت الصور انتشار مجموعة من الخيام العشوائية والتي تزايدت بشكل كبير ويديرها عمالة وتأجيرها على كل شخص دون الالتزام بتعليمات الإيجار، وفِي ظل عشوائية الخيام وافتقارها للسلامة العامة، حيث يقوم بها المستأجر بطهي الطعام واشعال النار، وفِي منظر به مظاهر التلوث البصري لانتشار الخيام بشكل عشوائي وملحوظ، في ظل توافد عديد الزوار والمصطافين على محافظة الطائف للاستمتاع بأجوائها الخلابة.