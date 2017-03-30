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"الصحة": تسجيل 556 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 410 خلال الـ24 ساعة الماضية

بيشة.. إغلاق مجمع تجاري أخلّ بالاحترازات وتغريم المخالفين

لـ 24 ساعة مع التعهد بتصحيح الوضع.. و"ابن جلبان" يدعو إلى الإبلاغ

أغلقت بلدية بيشة، خلال الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية، مجمعًا تجاريًا، وذلك لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، إن الجولات تأتي استمرارًا للجولات الرقابية من خلال الفرق الرقابية على المراكز والمحال التجارية والمطاعم؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات البلدية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، مفيدًا أنه تم إغلاق مجمع تجاري بعد رصد عدة مخالفات للإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق لوائح الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات الاحترازية وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية.

وأضاف "ابن جلبان"، أن عقوبة إغلاق المجمع جاءت لمدة 24 ساعة وأخذ التعهدات بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومنها: عدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات، وتطبيق التباعد والملصقات الإرشادية الأرضية وغيرها، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية عبر الخط الساخن (940).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيشة.. إغلاق مجمع تجاري أخلّ بالاحترازات وتغريم المخالفين
سبق

أغلقت بلدية بيشة، خلال الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية، مجمعًا تجاريًا، وذلك لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، إن الجولات تأتي استمرارًا للجولات الرقابية من خلال الفرق الرقابية على المراكز والمحال التجارية والمطاعم؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات البلدية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، مفيدًا أنه تم إغلاق مجمع تجاري بعد رصد عدة مخالفات للإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق لوائح الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات الاحترازية وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية.

وأضاف "ابن جلبان"، أن عقوبة إغلاق المجمع جاءت لمدة 24 ساعة وأخذ التعهدات بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومنها: عدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات، وتطبيق التباعد والملصقات الإرشادية الأرضية وغيرها، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية عبر الخط الساخن (940).

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
02:08 PM

بيشة.. إغلاق مجمع تجاري أخلّ بالاحترازات وتغريم المخالفين

لـ 24 ساعة مع التعهد بتصحيح الوضع.. و"ابن جلبان" يدعو إلى الإبلاغ

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محمد طيران - بيشة
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أغلقت بلدية بيشة، خلال الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية، مجمعًا تجاريًا، وذلك لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، إن الجولات تأتي استمرارًا للجولات الرقابية من خلال الفرق الرقابية على المراكز والمحال التجارية والمطاعم؛ للتأكد من تطبيقها الاشتراطات البلدية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، مفيدًا أنه تم إغلاق مجمع تجاري بعد رصد عدة مخالفات للإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق لوائح الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات الاحترازية وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية.

وأضاف "ابن جلبان"، أن عقوبة إغلاق المجمع جاءت لمدة 24 ساعة وأخذ التعهدات بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومنها: عدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات، وتطبيق التباعد والملصقات الإرشادية الأرضية وغيرها، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية عبر الخط الساخن (940).

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