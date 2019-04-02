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"الشهراني" مديرًا تنفيذيًّا لاتحاد الرماية

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية الأستاذ فارس بن عصمت السعدي قرارًا بتكليف الأستاذ أحمد بن منصور الشهراني مديرًا تنفيذيًّا للاتحاد بهدف الرفع من مستوى الأداء لاتحاد الرماية، والارتقاء بأنشطته وبرامجه، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

فيما قدَّم "الشهراني" للاتحاد شكره وتقديره لمجلس الإدارة على الثقة التي منحوها إياه بهذا التكليف، مؤكدًا أنه سيعمل مع فريق العمل على تحقيق التطلعات للوصول للنجاحات التي يتطلع لها المسؤولون عن الرياضة في هذا البلد المعطاء، والسعي إلى تحقيق أهداف واستراتيجية اتحاد الرماية التي تتواكب مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.

ويُعد الشهراني من الكفاءات الإدارية التي خدمت اتحاد الرماية في أكثر من منصب؛ إذ تقلد مناصب عدة، منها سكرتارية لجنة الحكام، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير العلاقات الدولية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الشهراني" مديرًا تنفيذيًّا لاتحاد الرماية
سبق

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية الأستاذ فارس بن عصمت السعدي قرارًا بتكليف الأستاذ أحمد بن منصور الشهراني مديرًا تنفيذيًّا للاتحاد بهدف الرفع من مستوى الأداء لاتحاد الرماية، والارتقاء بأنشطته وبرامجه، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

فيما قدَّم "الشهراني" للاتحاد شكره وتقديره لمجلس الإدارة على الثقة التي منحوها إياه بهذا التكليف، مؤكدًا أنه سيعمل مع فريق العمل على تحقيق التطلعات للوصول للنجاحات التي يتطلع لها المسؤولون عن الرياضة في هذا البلد المعطاء، والسعي إلى تحقيق أهداف واستراتيجية اتحاد الرماية التي تتواكب مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.

ويُعد الشهراني من الكفاءات الإدارية التي خدمت اتحاد الرماية في أكثر من منصب؛ إذ تقلد مناصب عدة، منها سكرتارية لجنة الحكام، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير العلاقات الدولية.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
10:59 PM

"الشهراني" مديرًا تنفيذيًّا لاتحاد الرماية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية الأستاذ فارس بن عصمت السعدي قرارًا بتكليف الأستاذ أحمد بن منصور الشهراني مديرًا تنفيذيًّا للاتحاد بهدف الرفع من مستوى الأداء لاتحاد الرماية، والارتقاء بأنشطته وبرامجه، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

فيما قدَّم "الشهراني" للاتحاد شكره وتقديره لمجلس الإدارة على الثقة التي منحوها إياه بهذا التكليف، مؤكدًا أنه سيعمل مع فريق العمل على تحقيق التطلعات للوصول للنجاحات التي يتطلع لها المسؤولون عن الرياضة في هذا البلد المعطاء، والسعي إلى تحقيق أهداف واستراتيجية اتحاد الرماية التي تتواكب مع رؤية السعودية ٢٠٣٠.

ويُعد الشهراني من الكفاءات الإدارية التي خدمت اتحاد الرماية في أكثر من منصب؛ إذ تقلد مناصب عدة، منها سكرتارية لجنة الحكام، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير العلاقات الدولية.

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