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"تصفية" تنهي مساهمة أرض شاطئ القطيف بأكثر من 4 مليارات ريال

مساحتها تزيد عى 5 ملايين متر مربع في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف

أتمّت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة، وذلك بالمزاد العلني الذي أُقيم بمحافظة الخُبر؛ لبيع أرض مساهمة شاطئ القطيف بالكامل بأكثر من (4) مليارات ريال.

وأكّدت "تصفية"، أن إجراءات الإفراغ ستُنْجَزُ في أسرع وقت؛ تمهيدًا لصرف حقوق المساهمين في المساهمة.

يُذكر أن مساحة أرض شاطئ القطيف تزيد على (5) ملايين متر مربع في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف.

الجدير بالذكر أن "تصفية" تنجح في الوصول إلى رقم قياسي بإجمالي المبالغ التي عملت على إعادتها لمصلحة المساهمين حتى اليوم بأكثر من (15) مليار ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تصفية" تنهي مساهمة أرض شاطئ القطيف بأكثر من 4 مليارات ريال
سبق

أتمّت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة، وذلك بالمزاد العلني الذي أُقيم بمحافظة الخُبر؛ لبيع أرض مساهمة شاطئ القطيف بالكامل بأكثر من (4) مليارات ريال.

وأكّدت "تصفية"، أن إجراءات الإفراغ ستُنْجَزُ في أسرع وقت؛ تمهيدًا لصرف حقوق المساهمين في المساهمة.

يُذكر أن مساحة أرض شاطئ القطيف تزيد على (5) ملايين متر مربع في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف.

الجدير بالذكر أن "تصفية" تنجح في الوصول إلى رقم قياسي بإجمالي المبالغ التي عملت على إعادتها لمصلحة المساهمين حتى اليوم بأكثر من (15) مليار ريال.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
10:15 AM

"تصفية" تنهي مساهمة أرض شاطئ القطيف بأكثر من 4 مليارات ريال

مساحتها تزيد عى 5 ملايين متر مربع في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتمّت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة، وذلك بالمزاد العلني الذي أُقيم بمحافظة الخُبر؛ لبيع أرض مساهمة شاطئ القطيف بالكامل بأكثر من (4) مليارات ريال.

وأكّدت "تصفية"، أن إجراءات الإفراغ ستُنْجَزُ في أسرع وقت؛ تمهيدًا لصرف حقوق المساهمين في المساهمة.

يُذكر أن مساحة أرض شاطئ القطيف تزيد على (5) ملايين متر مربع في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف.

الجدير بالذكر أن "تصفية" تنجح في الوصول إلى رقم قياسي بإجمالي المبالغ التي عملت على إعادتها لمصلحة المساهمين حتى اليوم بأكثر من (15) مليار ريال.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,837
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

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