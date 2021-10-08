ستيفلي تصل لمقر نيوكاسل وتجتمع بطواقم النادي

عقب تعيينها عضوًا في الإدارة

وصلت أماندا ستيفلي عضو مجلس إدارة نيوكاسل يونايتد الجديدة إلى مقرّ النادي يوم الجمعة للقاء طواقم النادي بعد يوم من إعلان الاستحواذ على النادي الإنجليزي.

واستحوذت مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة يوم الخميس على 100% من نادي نيوكاسل، لتعلن إنهاء حقبة مايك أشلي المالك السابق التي امتدت 14 عامًا.

وأعلن نادي نيوكاسل يوم الجمعة، وصول ستيفلي إلى النادي ولقاءها مختلف طواقم وأفراد النادي في وقت سابق من اليوم خلال قدومها إلى ملعب سانت جيمس براك.

وعقب إعلان استحواذ مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة تم تعيين "أماندا ستافيلي"، الرئيس التنفيذي لشركة "PCP Capital Partners" كعضو في مجلس إدارة نادي نيوكاسل، بالإضافة إلى "جيمي روبن" الذي سيمثل شركة "RB Sports & Media".



وتشغل ستيفلي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي سي بي كابيتال" أحد أطراف المجموعة الاستثمارية التي استحوذت على نادي نيوكاسل.