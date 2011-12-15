ملك البحرين وأمير قطر وولي عهد الكويت يغادرون الرياض

غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، وذلك عقب مشاركته في الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، وذلك عقب مشاركته في الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد العيبان، ومندوب عن المراسم الملكية.

كذلك غادر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، وذلك عقب مشاركته في الاجتماع الثاني والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومندوب عن المراسم الملكية.