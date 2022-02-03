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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

"موارد القصيم" تسترد أكثر من 38 مليون ريال خلال 2021م

من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية بين العاملين وأصحاب الأعمال

استردت إدارة التسويات الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم في عام 2021م أكثر من 38 مليون ريال، من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية التي نُفذت - عن بعد- بين العاملين وأصحاب الأعمال
.
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق أن نسبة الصلح في جلسات التسوية بلغ نسبة 70%، وأن إدارة التسويات الودية استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موارد القصيم" تسترد أكثر من 38 مليون ريال خلال 2021م
سبق

استردت إدارة التسويات الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم في عام 2021م أكثر من 38 مليون ريال، من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية التي نُفذت - عن بعد- بين العاملين وأصحاب الأعمال
.
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق أن نسبة الصلح في جلسات التسوية بلغ نسبة 70%، وأن إدارة التسويات الودية استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
06:59 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
12:52 AM

"موارد القصيم" تسترد أكثر من 38 مليون ريال خلال 2021م

من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية بين العاملين وأصحاب الأعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
0
986

استردت إدارة التسويات الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم في عام 2021م أكثر من 38 مليون ريال، من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية التي نُفذت - عن بعد- بين العاملين وأصحاب الأعمال
.
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق أن نسبة الصلح في جلسات التسوية بلغ نسبة 70%، وأن إدارة التسويات الودية استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,179
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,907
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,999
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,833

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