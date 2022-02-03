استردت إدارة التسويات الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم في عام 2021م أكثر من 38 مليون ريال، من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية التي نُفذت - عن بعد- بين العاملين وأصحاب الأعمال . وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق أن نسبة الصلح في جلسات التسوية بلغ نسبة 70%، وأن إدارة التسويات الودية استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

"موارد القصيم" تسترد أكثر من 38 مليون ريال خلال 2021م وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-03 استردت إدارة التسويات الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم في عام 2021م أكثر من 38 مليون ريال، من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية التي نُفذت - عن بعد- بين العاملين وأصحاب الأعمال

.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق أن نسبة الصلح في جلسات التسوية بلغ نسبة 70%، وأن إدارة التسويات الودية استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 06:59 PM

اخر تعديل 04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443 12:52 AM

"موارد القصيم" تسترد أكثر من 38 مليون ريال خلال 2021م من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية بين العاملين وأصحاب الأعمال





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استردت إدارة التسويات الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم في عام 2021م أكثر من 38 مليون ريال، من خلال تقريب وجهات النظر في جلسات التسوية التي نُفذت - عن بعد- بين العاملين وأصحاب الأعمال

.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد المطلق أن نسبة الصلح في جلسات التسوية بلغ نسبة 70%، وأن إدارة التسويات الودية استقبلت خلال المدة نفسها ما يقارب من 9227 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.