"الفيسبوك" تعلق على عطل تطبيقاتها: نعمل على إعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن

قالت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".
وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".
قالت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".
وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".
قالت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".
وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".
قالت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".
وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".