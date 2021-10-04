وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

‬قالت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".

"الفيسبوك" تعلق على عطل تطبيقاتها: نعمل على إعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن هادي العصيمي سبق 2021-10-04 ‬قالت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا". وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 07:57 PM

"الفيسبوك" تعلق على عطل تطبيقاتها: نعمل على إعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن اعتذرت لمستخدميها عن أي إزعاج





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‬قالت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".

وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".