بالصور.. الأمطار والرياح تتسبب في تطاير الأخشاب والحديد في المدينة

الدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر

شهدت بعض القرى والمراكز الجنوبية من المدينة المنورة مساء اليوم أمطارا متوسطة شملت الطريق الرابط بين مكة المكرمة "طريق الهجرة" ومخطط ملح بمحافظة وادي الفرع وبعض المراكز التابعة له ، وسالت على أثرها بعض الأودية والشعاب.

وتسببت الرياح النشطة التي صاحبت هذه الحال إلى تطاير الأخشاب والحديد في مخطط ملح السكني الذي خلفته إحدى الشركات في مباني الإدارات الحكومية المتعثرة في المخطط ، حيث أصبحت تلك المخلفات تهدد حياة المارين وسكان المخطط.

وأطلقت الأرصاد تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

ودعا فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة ‏مستخدمي طريق المدينة المنورة - ينبع السريع وطريق وادي الفرع بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار.