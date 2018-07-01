النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. الأمطار والرياح تتسبب في تطاير الأخشاب والحديد في المدينة

الدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر

شهدت بعض القرى والمراكز الجنوبية من المدينة المنورة مساء اليوم أمطارا متوسطة شملت الطريق الرابط بين مكة المكرمة "طريق الهجرة" ومخطط ملح بمحافظة وادي الفرع وبعض المراكز التابعة له ، وسالت على أثرها بعض الأودية والشعاب.

وتسببت الرياح النشطة التي صاحبت هذه الحال إلى تطاير الأخشاب والحديد في مخطط ملح السكني الذي خلفته إحدى الشركات في مباني الإدارات الحكومية المتعثرة في المخطط ، حيث أصبحت تلك المخلفات تهدد حياة المارين وسكان المخطط.

وأطلقت الأرصاد تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

ودعا فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة ‏مستخدمي طريق المدينة المنورة - ينبع السريع وطريق وادي الفرع بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. الأمطار والرياح تتسبب في تطاير الأخشاب والحديد في المدينة
سبق

شهدت بعض القرى والمراكز الجنوبية من المدينة المنورة مساء اليوم أمطارا متوسطة شملت الطريق الرابط بين مكة المكرمة "طريق الهجرة" ومخطط ملح بمحافظة وادي الفرع وبعض المراكز التابعة له ، وسالت على أثرها بعض الأودية والشعاب.

وتسببت الرياح النشطة التي صاحبت هذه الحال إلى تطاير الأخشاب والحديد في مخطط ملح السكني الذي خلفته إحدى الشركات في مباني الإدارات الحكومية المتعثرة في المخطط ، حيث أصبحت تلك المخلفات تهدد حياة المارين وسكان المخطط.

وأطلقت الأرصاد تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

ودعا فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة ‏مستخدمي طريق المدينة المنورة - ينبع السريع وطريق وادي الفرع بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
06:14 PM

بالصور.. الأمطار والرياح تتسبب في تطاير الأخشاب والحديد في المدينة

الدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
6
17,006

شهدت بعض القرى والمراكز الجنوبية من المدينة المنورة مساء اليوم أمطارا متوسطة شملت الطريق الرابط بين مكة المكرمة "طريق الهجرة" ومخطط ملح بمحافظة وادي الفرع وبعض المراكز التابعة له ، وسالت على أثرها بعض الأودية والشعاب.

وتسببت الرياح النشطة التي صاحبت هذه الحال إلى تطاير الأخشاب والحديد في مخطط ملح السكني الذي خلفته إحدى الشركات في مباني الإدارات الحكومية المتعثرة في المخطط ، حيث أصبحت تلك المخلفات تهدد حياة المارين وسكان المخطط.

وأطلقت الأرصاد تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة، فيما حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.

ودعا فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة ‏مستخدمي طريق المدينة المنورة - ينبع السريع وطريق وادي الفرع بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,493
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,860
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة