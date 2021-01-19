النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سائق طالبات بالليث يناشد صرف مستحقاته المتأخرة منذ سنتين

كان يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع التعليم بالمحافظة

اشتكى سائق طالبات بالليث عمل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع التعليم للنقل المدرسي؛ من عدم صرف مستحقاته المالية منذ سنتين، وسط مطالبات بضرورة إنهاء معاناته وصرف مستحقات النقل التي مضى عليها نحو عامين.

وقال السائق "نايف بن غميض" في شكوى بعث بها إلى "سبق": عند مطالبتي الشركة بمستحقاتي المالية لثلاثة أشهر لم أجد حلاً سوى المماطلة على مدى سنتين مضت برغم حوزتي على مشهد من إدارة المدرسة، وبيان بالحضور والانصراف.

وأضاف: راجعت الإدارة التعليمية بالليث والتي هي الأخرى لم أجد حلاً عندها، راميةً بالحل على الشركة المتعاقدة التي راجعتها مراراً وتكراراً دون فائدة، مطالباً المسؤولين بضرورة الوقوف على مشكلته وإيجاد الحلول وإلزام الشركة والتعليم بصرف مستحقاته المالية التي لم يجد لها أثرًا برغم وجود مستمسكات تثبت نقله للطالبات على مدى ثلاثة أشهر في إحدى القرى شرقي المحافظة، وذلك من عام 1440هـ ابتداءً من شهر جمادى الآخرة من نفس العام.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
سائق طالبات بالليث يناشد صرف مستحقاته المتأخرة منذ سنتين
سبق

اشتكى سائق طالبات بالليث عمل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع التعليم للنقل المدرسي؛ من عدم صرف مستحقاته المالية منذ سنتين، وسط مطالبات بضرورة إنهاء معاناته وصرف مستحقات النقل التي مضى عليها نحو عامين.

وقال السائق "نايف بن غميض" في شكوى بعث بها إلى "سبق": عند مطالبتي الشركة بمستحقاتي المالية لثلاثة أشهر لم أجد حلاً سوى المماطلة على مدى سنتين مضت برغم حوزتي على مشهد من إدارة المدرسة، وبيان بالحضور والانصراف.

وأضاف: راجعت الإدارة التعليمية بالليث والتي هي الأخرى لم أجد حلاً عندها، راميةً بالحل على الشركة المتعاقدة التي راجعتها مراراً وتكراراً دون فائدة، مطالباً المسؤولين بضرورة الوقوف على مشكلته وإيجاد الحلول وإلزام الشركة والتعليم بصرف مستحقاته المالية التي لم يجد لها أثرًا برغم وجود مستمسكات تثبت نقله للطالبات على مدى ثلاثة أشهر في إحدى القرى شرقي المحافظة، وذلك من عام 1440هـ ابتداءً من شهر جمادى الآخرة من نفس العام.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
04:56 PM

سائق طالبات بالليث يناشد صرف مستحقاته المتأخرة منذ سنتين

كان يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع التعليم بالمحافظة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,694

اشتكى سائق طالبات بالليث عمل مع إحدى الشركات المتعاقدة مع التعليم للنقل المدرسي؛ من عدم صرف مستحقاته المالية منذ سنتين، وسط مطالبات بضرورة إنهاء معاناته وصرف مستحقات النقل التي مضى عليها نحو عامين.

وقال السائق "نايف بن غميض" في شكوى بعث بها إلى "سبق": عند مطالبتي الشركة بمستحقاتي المالية لثلاثة أشهر لم أجد حلاً سوى المماطلة على مدى سنتين مضت برغم حوزتي على مشهد من إدارة المدرسة، وبيان بالحضور والانصراف.

وأضاف: راجعت الإدارة التعليمية بالليث والتي هي الأخرى لم أجد حلاً عندها، راميةً بالحل على الشركة المتعاقدة التي راجعتها مراراً وتكراراً دون فائدة، مطالباً المسؤولين بضرورة الوقوف على مشكلته وإيجاد الحلول وإلزام الشركة والتعليم بصرف مستحقاته المالية التي لم يجد لها أثرًا برغم وجود مستمسكات تثبت نقله للطالبات على مدى ثلاثة أشهر في إحدى القرى شرقي المحافظة، وذلك من عام 1440هـ ابتداءً من شهر جمادى الآخرة من نفس العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,460
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,086
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,865
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,861

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة