في محاكاة لمونديال 2022 .. حفل مميز لافتتاح كأس العرب 2021

أقيم في ملعب البيت المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة ،اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر بالفترة بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

وأعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر انطلاق النسخة العاشرة من البطولة التي غابت عن الظهور منذ عام 2012.

وقال الشيخ تميم في كلمته خلال افتتاح البطولة "بسم الله وعلى بركة الله أعلن افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، متمنياً لجميع المنتخبات التوفيق، وأهلاً بجميع العرب في دوحة العرب".

من جانبه قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" باللغة العربية "قطر بيت الوحدة، الدوحة بيت العالم العربي اليوم وغداً.. دعونا نلعب كرة قدم ونستمتع معاً".

وتميز الحفل بعزف مشترك للأناشيد الوطنية لكل الدول العربية، وشهد فقرات متنوعة جمعت بين الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة، أظهرت الجمع بين كل الثقافات العربية، سواء للمنتخبات المشاركة أو التي خرجت من الدور التمهيدي.

وتضمن حفل افتتاح كأس العرب 2021 عدة فقرات مبهرة، شهدت استخدام تقنيات متقدمة بينها تقنية الهولوجرام، التي استخدمت في تقديم بعض الأغنيات الخاصة بنجوم العرب، وعلى رأسهم الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم وفيروز وأسمهان ووردة ومطربون عرب تاريخيون مع أحدث نجوم الغناء العربي، والذين تم استدعاء أصواتهم أو بشخوصهم كالفنان العالمي الشاب خالد.





وكانت مفاجأة حفل افتتاح بطولة كأس العرب وملعب البيت المونديالي، هذا المزيج الفني من الأصوات مع استدعاء شخصيات عربية تاريخية مثل الشخصية التراثية "جحا" والفنان المصري الراحل سعيد صالح والفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، وكأنك في متحف فني عربي داخل متحف معماري وهو التحفة المونديالية ملعب البيت.