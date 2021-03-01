النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت: 220 جولة رقابية كل ساعة تسفر عن رصد 512 مخالفة

أعلنت أمانة الرياض، أمس، إغلاقها 24 منشأة مخالفة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 220 جولة رقابية كل ساعة تُسفر عن رصد 512 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة.. ومراقبونا يوصدون أبواب 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت أمانة الرياض، أمس، إغلاقها 24 منشأة مخالفة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 220 جولة رقابية كل ساعة تُسفر عن رصد 512 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة.. ومراقبونا يوصدون أبواب 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
08:52 AM

أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت: 220 جولة رقابية كل ساعة تسفر عن رصد 512 مخالفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
198

أعلنت أمانة الرياض، أمس، إغلاقها 24 منشأة مخالفة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 220 جولة رقابية كل ساعة تُسفر عن رصد 512 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة.. ومراقبونا يوصدون أبواب 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,829
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,372
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,905

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة