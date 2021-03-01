أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت أمانة الرياض، أمس، إغلاقها 24 منشأة مخالفة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 220 جولة رقابية كل ساعة تُسفر عن رصد 512 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة.. ومراقبونا يوصدون أبواب 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أعلنت أمانة الرياض، أمس، إغلاقها 24 منشأة مخالفة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 220 جولة رقابية كل ساعة تُسفر عن رصد 512 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة.. ومراقبونا يوصدون أبواب 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية.أمانة الرياض الرياض
أعلنت أمانة الرياض، أمس، إغلاقها 24 منشأة مخالفة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 220 جولة رقابية كل ساعة تُسفر عن رصد 512 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة.. ومراقبونا يوصدون أبواب 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أعلنت أمانة الرياض، أمس، إغلاقها 24 منشأة مخالفة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 220 جولة رقابية كل ساعة تُسفر عن رصد 512 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة.. ومراقبونا يوصدون أبواب 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية.