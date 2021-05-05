المالية: واصلنا وبتكليف وتشريف من الملك الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين

لتتويج الرحلة الروحانية لضيوف الرحمن ولتحقيق هدف استضافة مزيد من المعتمرين

قالت وزارة المالية إنها واصلت وبتكليف وتشريف من مقام خادم الحرمين الشريفين، الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين لتتويج الرحلة الروحانية لـ #ضيوف_الرحمن، ولتحقيق هدف استضافة مزيد من المعتمرين من خلال تطوير مرافقهما ليتمتعوا بتأدية النسك والزيارة بطمأنينة وأمن.

جاء ذلك في رد لحساب الوزارة على تويتر، على تغريدة نشرها حساب برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت وسم #رؤية_2030_واقع_يتحقق، الذي قال: مرت 5 أعوام على #رؤية_السعودية_2030 حظي خلالها #برنامج_خدمة_ضيوف_الرحمن بدعم ملكي كريم من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- تدشيناً ورعاية ليكون ضيف الرحمن من أولويات الرؤية، وعلى أن ما تحقّق حتى اليوم مع الشركاء يدفعنا إلى تطوير التجربة #من_الفكرة_إلى_الذكرى.