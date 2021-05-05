النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المالية: واصلنا وبتكليف وتشريف من الملك الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين

لتتويج الرحلة الروحانية لضيوف الرحمن ولتحقيق هدف استضافة مزيد من المعتمرين

قالت وزارة المالية إنها واصلت وبتكليف وتشريف من مقام خادم الحرمين الشريفين، الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين لتتويج الرحلة الروحانية لـ #ضيوف_الرحمن، ولتحقيق هدف استضافة مزيد من المعتمرين من خلال تطوير مرافقهما ليتمتعوا بتأدية النسك والزيارة بطمأنينة وأمن.

جاء ذلك في رد لحساب الوزارة على تويتر، على تغريدة نشرها حساب برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت وسم #رؤية_2030_واقع_يتحقق، الذي قال: مرت 5 أعوام على #رؤية_السعودية_2030 حظي خلالها #برنامج_خدمة_ضيوف_الرحمن بدعم ملكي كريم من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- تدشيناً ورعاية ليكون ضيف الرحمن من أولويات الرؤية، وعلى أن ما تحقّق حتى اليوم مع الشركاء يدفعنا إلى تطوير التجربة #من_الفكرة_إلى_الذكرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المالية: واصلنا وبتكليف وتشريف من الملك الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين
سبق

قالت وزارة المالية إنها واصلت وبتكليف وتشريف من مقام خادم الحرمين الشريفين، الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين لتتويج الرحلة الروحانية لـ #ضيوف_الرحمن، ولتحقيق هدف استضافة مزيد من المعتمرين من خلال تطوير مرافقهما ليتمتعوا بتأدية النسك والزيارة بطمأنينة وأمن.

جاء ذلك في رد لحساب الوزارة على تويتر، على تغريدة نشرها حساب برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت وسم #رؤية_2030_واقع_يتحقق، الذي قال: مرت 5 أعوام على #رؤية_السعودية_2030 حظي خلالها #برنامج_خدمة_ضيوف_الرحمن بدعم ملكي كريم من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- تدشيناً ورعاية ليكون ضيف الرحمن من أولويات الرؤية، وعلى أن ما تحقّق حتى اليوم مع الشركاء يدفعنا إلى تطوير التجربة #من_الفكرة_إلى_الذكرى.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
11:13 AM

المالية: واصلنا وبتكليف وتشريف من الملك الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين

لتتويج الرحلة الروحانية لضيوف الرحمن ولتحقيق هدف استضافة مزيد من المعتمرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,953

قالت وزارة المالية إنها واصلت وبتكليف وتشريف من مقام خادم الحرمين الشريفين، الإشراف على توسعة الحرمين الشريفين لتتويج الرحلة الروحانية لـ #ضيوف_الرحمن، ولتحقيق هدف استضافة مزيد من المعتمرين من خلال تطوير مرافقهما ليتمتعوا بتأدية النسك والزيارة بطمأنينة وأمن.

جاء ذلك في رد لحساب الوزارة على تويتر، على تغريدة نشرها حساب برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت وسم #رؤية_2030_واقع_يتحقق، الذي قال: مرت 5 أعوام على #رؤية_السعودية_2030 حظي خلالها #برنامج_خدمة_ضيوف_الرحمن بدعم ملكي كريم من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- تدشيناً ورعاية ليكون ضيف الرحمن من أولويات الرؤية، وعلى أن ما تحقّق حتى اليوم مع الشركاء يدفعنا إلى تطوير التجربة #من_الفكرة_إلى_الذكرى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,584
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,859

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة