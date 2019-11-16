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ضبط 4179880 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي تمت في كافة مناطق المملكة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 17/ 3/ 1441هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في كافة مناطق المملكة؛ عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة؛ (4179880) مخالفًا؛ منهم (3267143) مخالفًا لنظام الإقامة، و(643056) مخالفًا لنظام العمل، و(269681) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة؛ (74006) أشخاص، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2915) شخصًا؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم؛ (4661) شخصًا.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة؛ (1691) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1652) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (39) سعوديًّا.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة؛ (14606) وافدين مخالفين؛ منهم (12646) رجُلاً، و(1960) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (577645) مخالفًا، وإحالة (530023) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (702589) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1047336) مخالفًا.

الحملات الميدانية المشتركة مخالفي الأنظمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 4179880 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 17/ 3/ 1441هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في كافة مناطق المملكة؛ عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة؛ (4179880) مخالفًا؛ منهم (3267143) مخالفًا لنظام الإقامة، و(643056) مخالفًا لنظام العمل، و(269681) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة؛ (74006) أشخاص، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2915) شخصًا؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم؛ (4661) شخصًا.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة؛ (1691) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1652) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (39) سعوديًّا.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة؛ (14606) وافدين مخالفين؛ منهم (12646) رجُلاً، و(1960) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (577645) مخالفًا، وإحالة (530023) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (702589) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1047336) مخالفًا.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
09:25 PM

ضبط 4179880 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي تمت في كافة مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 17/ 3/ 1441هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في كافة مناطق المملكة؛ عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة؛ (4179880) مخالفًا؛ منهم (3267143) مخالفًا لنظام الإقامة، و(643056) مخالفًا لنظام العمل، و(269681) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة؛ (74006) أشخاص، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2915) شخصًا؛ لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم؛ (4661) شخصًا.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة؛ (1691) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1652) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (39) سعوديًّا.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة؛ (14606) وافدين مخالفين؛ منهم (12646) رجُلاً، و(1960) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (577645) مخالفًا، وإحالة (530023) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (702589) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1047336) مخالفًا.

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