منسوبو "النفسية" يتبرعون بحلقات تحفيظ القرآن لزملائهم المتقاعدين والمتوفين بالقريات

في بادرة وفاء وعرفان خلال شهر رمضان وتكريماً لمسيرتهم المهنية بالمستشفى

في بادرة وفاء وعرفان لزملائهم المتقاعدين ووقفة إحسان للمتوفين خلال شهر رمضان المبارك، بادر منسوبو مستشفى الصحة النفسية بمحافظة القريات بتكريم زملائهم المتقاعدين الذين خدموا سنوات من عمرهم بالمستشفى وفي خدمة المرضى، وهم: "حسين المطيري وسالم مرزوق العازمي ومحمد عيد العنزي" وذلك من خلال تقديم مبادرة كفالة لحلقة تحفيظ القرآن الكريم بالقريات لمدة عام كامل.

وتبرع منسوبو المستشفى بكفالة حلقة أخرى باسم زميليهم المتوفين وهما: "عبدالمحسن النبهان وسلمان العصفور" رحمهما الله.

وتأتي هذه الحلقات بإشراف من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القريات، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم أجمعين.