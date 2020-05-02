النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منسوبو "النفسية" يتبرعون بحلقات تحفيظ القرآن لزملائهم المتقاعدين والمتوفين بالقريات

في بادرة وفاء وعرفان خلال شهر رمضان وتكريماً لمسيرتهم المهنية بالمستشفى

في بادرة وفاء وعرفان لزملائهم المتقاعدين ووقفة إحسان للمتوفين خلال شهر رمضان المبارك، بادر منسوبو مستشفى الصحة النفسية بمحافظة القريات بتكريم زملائهم المتقاعدين الذين خدموا سنوات من عمرهم بالمستشفى وفي خدمة المرضى، وهم: "حسين المطيري وسالم مرزوق العازمي ومحمد عيد العنزي" وذلك من خلال تقديم مبادرة كفالة لحلقة تحفيظ القرآن الكريم بالقريات لمدة عام كامل.

وتبرع منسوبو المستشفى بكفالة حلقة أخرى باسم زميليهم المتوفين وهما: "عبدالمحسن النبهان وسلمان العصفور" رحمهما الله.

وتأتي هذه الحلقات بإشراف من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القريات، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم أجمعين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
منسوبو "النفسية" يتبرعون بحلقات تحفيظ القرآن لزملائهم المتقاعدين والمتوفين بالقريات
سبق

في بادرة وفاء وعرفان لزملائهم المتقاعدين ووقفة إحسان للمتوفين خلال شهر رمضان المبارك، بادر منسوبو مستشفى الصحة النفسية بمحافظة القريات بتكريم زملائهم المتقاعدين الذين خدموا سنوات من عمرهم بالمستشفى وفي خدمة المرضى، وهم: "حسين المطيري وسالم مرزوق العازمي ومحمد عيد العنزي" وذلك من خلال تقديم مبادرة كفالة لحلقة تحفيظ القرآن الكريم بالقريات لمدة عام كامل.

وتبرع منسوبو المستشفى بكفالة حلقة أخرى باسم زميليهم المتوفين وهما: "عبدالمحسن النبهان وسلمان العصفور" رحمهما الله.

وتأتي هذه الحلقات بإشراف من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القريات، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم أجمعين.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
01:12 AM

منسوبو "النفسية" يتبرعون بحلقات تحفيظ القرآن لزملائهم المتقاعدين والمتوفين بالقريات

في بادرة وفاء وعرفان خلال شهر رمضان وتكريماً لمسيرتهم المهنية بالمستشفى

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
0
426

في بادرة وفاء وعرفان لزملائهم المتقاعدين ووقفة إحسان للمتوفين خلال شهر رمضان المبارك، بادر منسوبو مستشفى الصحة النفسية بمحافظة القريات بتكريم زملائهم المتقاعدين الذين خدموا سنوات من عمرهم بالمستشفى وفي خدمة المرضى، وهم: "حسين المطيري وسالم مرزوق العازمي ومحمد عيد العنزي" وذلك من خلال تقديم مبادرة كفالة لحلقة تحفيظ القرآن الكريم بالقريات لمدة عام كامل.

وتبرع منسوبو المستشفى بكفالة حلقة أخرى باسم زميليهم المتوفين وهما: "عبدالمحسن النبهان وسلمان العصفور" رحمهما الله.

وتأتي هذه الحلقات بإشراف من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القريات، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم أجمعين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,766
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,863
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,851

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة