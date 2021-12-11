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بدءًا من اليوم.. دبي أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم

حمدان بن راشد: إنجاز يُكَرّس تنافسية دبي كعاصمة رقمية رائدة

بدءًا من اليوم أصبحت "حكومة دبي" أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي: "فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم.. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وجّه بأن يتم إنجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة".

وأضاف على حسابه في "تويتر" وفق صحيفة "البيان": "هذا الإنجاز يكرس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين، ونحن مستعدون لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرنا الحكومية.

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بدءًا من اليوم.. دبي أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم
سبق

بدءًا من اليوم أصبحت "حكومة دبي" أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي: "فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم.. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وجّه بأن يتم إنجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة".

وأضاف على حسابه في "تويتر" وفق صحيفة "البيان": "هذا الإنجاز يكرس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين، ونحن مستعدون لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرنا الحكومية.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
03:31 PM

بدءًا من اليوم.. دبي أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم

حمدان بن راشد: إنجاز يُكَرّس تنافسية دبي كعاصمة رقمية رائدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدءًا من اليوم أصبحت "حكومة دبي" أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي: "فخور بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم.. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وجّه بأن يتم إنجاز كل معاملات حكومة دبي بدون أن يحتاج المتعامل معنا لأي ورقة".

وأضاف على حسابه في "تويتر" وفق صحيفة "البيان": "هذا الإنجاز يكرس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين، ونحن مستعدون لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرنا الحكومية.

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