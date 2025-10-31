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الأمم المتحدة غير راضية عن نتائج قمة مجموعة العشرين

"غوتيريس" أشار إلى أنها لم تحقق ما يصبو إليه

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأحد)، عن شعوره بخيبة الأمل من النتائج التي تمخضت عنها قمة مجموعة العشرين.

وقال "غوتيريس" عبر "تويتر": "أغادر روما دون تحقيق ما كنت أصبو إليه من آمال، وإن كانت لم تتبدد بعد".

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الأمم المتحدة غير راضية عن نتائج قمة مجموعة العشرين
سبق

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأحد)، عن شعوره بخيبة الأمل من النتائج التي تمخضت عنها قمة مجموعة العشرين.

وقال "غوتيريس" عبر "تويتر": "أغادر روما دون تحقيق ما كنت أصبو إليه من آمال، وإن كانت لم تتبدد بعد".

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
07:51 PM

الأمم المتحدة غير راضية عن نتائج قمة مجموعة العشرين

"غوتيريس" أشار إلى أنها لم تحقق ما يصبو إليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأحد)، عن شعوره بخيبة الأمل من النتائج التي تمخضت عنها قمة مجموعة العشرين.

وقال "غوتيريس" عبر "تويتر": "أغادر روما دون تحقيق ما كنت أصبو إليه من آمال، وإن كانت لم تتبدد بعد".

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142 مليون ..

142 مليون ..

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11,904
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