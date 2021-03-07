الأرصاد: عوالق ترابية على الباحة تستمر حتى 4 مساء

قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ4 مساءً.