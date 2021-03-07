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الأرصاد: عوالق ترابية على الباحة تستمر حتى 4 مساء

قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ4 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: عوالق ترابية على الباحة تستمر حتى 4 مساء
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ4 مساءً.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
11:19 AM

الأرصاد: عوالق ترابية على الباحة تستمر حتى 4 مساء

قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ4 مساءً.

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