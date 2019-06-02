النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هنا "وصفة غذائية" آمنة لقضاء عيد فطر بدون أزمات صحية

لتفادي الاضطرابات والوعكات الصحية بسبب تغيير السلوك

تغيير السلوك الغذائي بعد الصيام، يُحدِث بعض الاضطرابات والوعكات الصحية لكثير من المواطنين، ويمكن تجنبها من خلال بعض النصائح التي يقدّمها المختصون.

استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة الدكتور محمد خيري، أكد أهمية تناول التمر صباح يوم العيد مع كوب فاتر من الماء، وتناول إفطار خفيف من كوب حليب طبيعي مع قطعة بسكويت، ويجب تجنب الإفراط في تناول الكعك، وخاصة أن سعراته مرتفعة تتراوح من 330 إلى 450 سعر حراري، كما أنه غني بالسكريات والدهون ويسبب العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي من القيء والمغص والإسهال وبخاصة مع الإفراط في تناوله.

وبحسب ما نقلته عنه اليوم "بوابة الأهرام" المصرية، نصح "خيري" بالحرص على تناول الفاكهة الطبيعية فهي غنية بالألياف وسهلة الهضم والامتصاص؛ موضحًا أنه يمكن تناول 2 كوب عصير فاكهة طبيعي خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف: "يمكن تناول الترمس والحمص والحلبة المنبتة؛ لما لهما من قيمة غذائية كبيرة ودور كبير في تقليل آثار تناول حلويات العيد".

وحذر "خيري" من تناول الأطعمة الدسمة وبخاصة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأيضًا الأسماك المملحة؛ لما تسببه من خطورة بالغة على صحة الجهاز الهضمي والكبد، وقد تؤدي إلى تسمم غذائي.

ونصح متبعي الرجيم خلال عيد الفطر المبارك، بعدم الإفراط في تناول كميات كبيرة من الأطعمة؛ للحفاظ على الجهاز الهضمي أولًا، ولعدم إدخال عدد كبير من السعرات الحرارية التي قد تؤدي إلى تخزين الدهون وصعوبة خسارة الوزن بعد أيام "الفري" في العيد.

الرئيسية/ محطات

اعلان
هنا "وصفة غذائية" آمنة لقضاء عيد فطر بدون أزمات صحية
سبق

تغيير السلوك الغذائي بعد الصيام، يُحدِث بعض الاضطرابات والوعكات الصحية لكثير من المواطنين، ويمكن تجنبها من خلال بعض النصائح التي يقدّمها المختصون.

استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة الدكتور محمد خيري، أكد أهمية تناول التمر صباح يوم العيد مع كوب فاتر من الماء، وتناول إفطار خفيف من كوب حليب طبيعي مع قطعة بسكويت، ويجب تجنب الإفراط في تناول الكعك، وخاصة أن سعراته مرتفعة تتراوح من 330 إلى 450 سعر حراري، كما أنه غني بالسكريات والدهون ويسبب العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي من القيء والمغص والإسهال وبخاصة مع الإفراط في تناوله.

وبحسب ما نقلته عنه اليوم "بوابة الأهرام" المصرية، نصح "خيري" بالحرص على تناول الفاكهة الطبيعية فهي غنية بالألياف وسهلة الهضم والامتصاص؛ موضحًا أنه يمكن تناول 2 كوب عصير فاكهة طبيعي خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف: "يمكن تناول الترمس والحمص والحلبة المنبتة؛ لما لهما من قيمة غذائية كبيرة ودور كبير في تقليل آثار تناول حلويات العيد".

وحذر "خيري" من تناول الأطعمة الدسمة وبخاصة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأيضًا الأسماك المملحة؛ لما تسببه من خطورة بالغة على صحة الجهاز الهضمي والكبد، وقد تؤدي إلى تسمم غذائي.

ونصح متبعي الرجيم خلال عيد الفطر المبارك، بعدم الإفراط في تناول كميات كبيرة من الأطعمة؛ للحفاظ على الجهاز الهضمي أولًا، ولعدم إدخال عدد كبير من السعرات الحرارية التي قد تؤدي إلى تخزين الدهون وصعوبة خسارة الوزن بعد أيام "الفري" في العيد.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
11:12 AM

هنا "وصفة غذائية" آمنة لقضاء عيد فطر بدون أزمات صحية

لتفادي الاضطرابات والوعكات الصحية بسبب تغيير السلوك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
14,279

تغيير السلوك الغذائي بعد الصيام، يُحدِث بعض الاضطرابات والوعكات الصحية لكثير من المواطنين، ويمكن تجنبها من خلال بعض النصائح التي يقدّمها المختصون.

استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة الدكتور محمد خيري، أكد أهمية تناول التمر صباح يوم العيد مع كوب فاتر من الماء، وتناول إفطار خفيف من كوب حليب طبيعي مع قطعة بسكويت، ويجب تجنب الإفراط في تناول الكعك، وخاصة أن سعراته مرتفعة تتراوح من 330 إلى 450 سعر حراري، كما أنه غني بالسكريات والدهون ويسبب العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي من القيء والمغص والإسهال وبخاصة مع الإفراط في تناوله.

وبحسب ما نقلته عنه اليوم "بوابة الأهرام" المصرية، نصح "خيري" بالحرص على تناول الفاكهة الطبيعية فهي غنية بالألياف وسهلة الهضم والامتصاص؛ موضحًا أنه يمكن تناول 2 كوب عصير فاكهة طبيعي خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف: "يمكن تناول الترمس والحمص والحلبة المنبتة؛ لما لهما من قيمة غذائية كبيرة ودور كبير في تقليل آثار تناول حلويات العيد".

وحذر "خيري" من تناول الأطعمة الدسمة وبخاصة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأيضًا الأسماك المملحة؛ لما تسببه من خطورة بالغة على صحة الجهاز الهضمي والكبد، وقد تؤدي إلى تسمم غذائي.

ونصح متبعي الرجيم خلال عيد الفطر المبارك، بعدم الإفراط في تناول كميات كبيرة من الأطعمة؛ للحفاظ على الجهاز الهضمي أولًا، ولعدم إدخال عدد كبير من السعرات الحرارية التي قد تؤدي إلى تخزين الدهون وصعوبة خسارة الوزن بعد أيام "الفري" في العيد.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة