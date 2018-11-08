أكد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، أن حكومته تولي محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي اهتمامًا خاصًا، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها. وناقش خلال لقائه محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر اليوم، أوضاع الساحل الغربي والمتطلبات العاجلة لمحافظة الحديدة، والوضع الإنساني في المحافظة وسير العملية الإغاثية، جراء ما تتعرض له من حصار وحرب فرضته ميليشيات الانقلاب الحوثية. كما ناقش اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أوضاع النازحين من أبناء المحافظة، ومستوى تقديم الدعم للسكان في المناطق المحررة من المحافظة.

فتح: نولي محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي اهتمامًا خاصًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-11-08 أكد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، أن حكومته تولي محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي اهتمامًا خاصًا، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

وناقش خلال لقائه محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر اليوم، أوضاع الساحل الغربي والمتطلبات العاجلة لمحافظة الحديدة، والوضع الإنساني في المحافظة وسير العملية الإغاثية، جراء ما تتعرض له من حصار وحرب فرضته ميليشيات الانقلاب الحوثية.

كما ناقش اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أوضاع النازحين من أبناء المحافظة، ومستوى تقديم الدعم للسكان في المناطق المحررة من المحافظة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440 03:55 PM

فتح: نولي محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي اهتمامًا خاصًا وزير الإدارة المحلية اليمني: نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها





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أكد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، أن حكومته تولي محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي اهتمامًا خاصًا، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

وناقش خلال لقائه محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر اليوم، أوضاع الساحل الغربي والمتطلبات العاجلة لمحافظة الحديدة، والوضع الإنساني في المحافظة وسير العملية الإغاثية، جراء ما تتعرض له من حصار وحرب فرضته ميليشيات الانقلاب الحوثية.

كما ناقش اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أوضاع النازحين من أبناء المحافظة، ومستوى تقديم الدعم للسكان في المناطق المحررة من المحافظة.