النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فتح: نولي محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي اهتمامًا خاصًا

وزير الإدارة المحلية اليمني: نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها

أكد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، أن حكومته تولي محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي اهتمامًا خاصًا، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
وناقش خلال لقائه محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر اليوم، أوضاع الساحل الغربي والمتطلبات العاجلة لمحافظة الحديدة، والوضع الإنساني في المحافظة وسير العملية الإغاثية، جراء ما تتعرض له من حصار وحرب فرضته ميليشيات الانقلاب الحوثية.
كما ناقش اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أوضاع النازحين من أبناء المحافظة، ومستوى تقديم الدعم للسكان في المناطق المحررة من المحافظة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فتح: نولي محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي اهتمامًا خاصًا
سبق

أكد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، أن حكومته تولي محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي اهتمامًا خاصًا، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
وناقش خلال لقائه محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر اليوم، أوضاع الساحل الغربي والمتطلبات العاجلة لمحافظة الحديدة، والوضع الإنساني في المحافظة وسير العملية الإغاثية، جراء ما تتعرض له من حصار وحرب فرضته ميليشيات الانقلاب الحوثية.
كما ناقش اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أوضاع النازحين من أبناء المحافظة، ومستوى تقديم الدعم للسكان في المناطق المحررة من المحافظة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
03:55 PM

فتح: نولي محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي اهتمامًا خاصًا

وزير الإدارة المحلية اليمني: نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,356

أكد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، أن حكومته تولي محافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي اهتمامًا خاصًا، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
وناقش خلال لقائه محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر اليوم، أوضاع الساحل الغربي والمتطلبات العاجلة لمحافظة الحديدة، والوضع الإنساني في المحافظة وسير العملية الإغاثية، جراء ما تتعرض له من حصار وحرب فرضته ميليشيات الانقلاب الحوثية.
كما ناقش اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أوضاع النازحين من أبناء المحافظة، ومستوى تقديم الدعم للسكان في المناطق المحررة من المحافظة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,322
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,593
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,004
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,212

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة