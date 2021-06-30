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"ترامب" يزور الحدود مع المكسيك للتنديد بسياسة بايدن بشأن الهجرة

بانتظاره شاحنة مزيَّنة بأعلام تُذكِّر بشعبيته بولاية تكساس الجنوبية

يزور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحدود مع المكسيك للتنديد بـ"أسوأ أزمة" هجرة في تاريخ الولايات المتحدة، التي يعتبرها ناجمة عن سياسة الرئيس جو بايدن.

وتفصيلاً، يتحدث ترامب أمام "الجدار الفاصل" مع المكسيك عن موضوع رئاسته الرئيسي، وهو مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ إذ أعلن قيامه بأول زيارة ميدانية إلى الحدود الجنوبية منذ أن غادر البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"المدمرة"، وبأنها "منطقة كوارث حقيقية"؛ إذ سيتوجه إلى ويسلاكو، البلدة الصغيرة الواقعة في الطرف الجنوبي لتكساس قرب الحدود.

وكان الهدوء يعم تلك المنطقة صباح الأربعاء قبل وصول ترامب، وكان هناك شاحنة مزيَّنة بأعلام ترامب، تذكِّر بشعبيته في هذه الولاية الكبيرة المحافِظة.

وإلى جانب حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، ووفد من البرلمانيين الجمهوريين، سيلتقي ترامب الساعة الـ 11:30 (حسب التوقيت المحلي) ممثلين عن قوات الأمن لعقد اجتماع حول "أمن الحدود"، ثم سيزور بعد ساعة قسمًا من "الجدار الفاصل" بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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"ترامب" يزور الحدود مع المكسيك للتنديد بسياسة بايدن بشأن الهجرة
سبق

يزور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحدود مع المكسيك للتنديد بـ"أسوأ أزمة" هجرة في تاريخ الولايات المتحدة، التي يعتبرها ناجمة عن سياسة الرئيس جو بايدن.

وتفصيلاً، يتحدث ترامب أمام "الجدار الفاصل" مع المكسيك عن موضوع رئاسته الرئيسي، وهو مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ إذ أعلن قيامه بأول زيارة ميدانية إلى الحدود الجنوبية منذ أن غادر البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"المدمرة"، وبأنها "منطقة كوارث حقيقية"؛ إذ سيتوجه إلى ويسلاكو، البلدة الصغيرة الواقعة في الطرف الجنوبي لتكساس قرب الحدود.

وكان الهدوء يعم تلك المنطقة صباح الأربعاء قبل وصول ترامب، وكان هناك شاحنة مزيَّنة بأعلام ترامب، تذكِّر بشعبيته في هذه الولاية الكبيرة المحافِظة.

وإلى جانب حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، ووفد من البرلمانيين الجمهوريين، سيلتقي ترامب الساعة الـ 11:30 (حسب التوقيت المحلي) ممثلين عن قوات الأمن لعقد اجتماع حول "أمن الحدود"، ثم سيزور بعد ساعة قسمًا من "الجدار الفاصل" بين الولايات المتحدة والمكسيك.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:52 PM

"ترامب" يزور الحدود مع المكسيك للتنديد بسياسة بايدن بشأن الهجرة

بانتظاره شاحنة مزيَّنة بأعلام تُذكِّر بشعبيته بولاية تكساس الجنوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يزور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحدود مع المكسيك للتنديد بـ"أسوأ أزمة" هجرة في تاريخ الولايات المتحدة، التي يعتبرها ناجمة عن سياسة الرئيس جو بايدن.

وتفصيلاً، يتحدث ترامب أمام "الجدار الفاصل" مع المكسيك عن موضوع رئاسته الرئيسي، وهو مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ إذ أعلن قيامه بأول زيارة ميدانية إلى الحدود الجنوبية منذ أن غادر البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"المدمرة"، وبأنها "منطقة كوارث حقيقية"؛ إذ سيتوجه إلى ويسلاكو، البلدة الصغيرة الواقعة في الطرف الجنوبي لتكساس قرب الحدود.

وكان الهدوء يعم تلك المنطقة صباح الأربعاء قبل وصول ترامب، وكان هناك شاحنة مزيَّنة بأعلام ترامب، تذكِّر بشعبيته في هذه الولاية الكبيرة المحافِظة.

وإلى جانب حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، ووفد من البرلمانيين الجمهوريين، سيلتقي ترامب الساعة الـ 11:30 (حسب التوقيت المحلي) ممثلين عن قوات الأمن لعقد اجتماع حول "أمن الحدود"، ثم سيزور بعد ساعة قسمًا من "الجدار الفاصل" بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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