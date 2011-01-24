النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة تسجل 191.799 إصابة جديدة بكورونا و3.895 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 24.704.417 والوفيات 412.592 شخصًا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 191.799 إصابة جديدة و3.895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد بلغ 24.704.417 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 412.592.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة تسجل 191.799 إصابة جديدة بكورونا و3.895 وفاة
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 191.799 إصابة جديدة و3.895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد بلغ 24.704.417 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 412.592.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
11:34 PM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
02:57 AM

الولايات المتحدة تسجل 191.799 إصابة جديدة بكورونا و3.895 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 24.704.417 والوفيات 412.592 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
11
365

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 191.799 إصابة جديدة و3.895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد بلغ 24.704.417 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 412.592.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,544
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,139
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,986
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,933

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة