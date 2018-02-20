شاهد.. ماذا فعلت أسرة "سميث" الأمريكية في مهرجان "الجنادرية 32"

​ازداد وجود الأوروبيين والأمريكان والآسيويين وأبناء "مجلس التعاون"

شاركت العديد من الأسر الأجنبية أجواء الاحتفالات التراثية والرقصات الشعبية، في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32".

ورصدت "سبق" أسرة أمريكية مكونة من الأب سميث، والابنة ايرك، والأم، وهم يزورون الجنادرية بداية من جناح عسير، ثم جناح القصيم والتعليم، بينما الأب يلتقط بكاميرته الصور التذكارية، وفي لحظات الراحة يشترون الماء، ويذوقون السوبيا الشهيرة، قبل أن ينطلقوا إلى السوق الشعبي، حيث ذاقوا "اللقيمات"، وهنا اقتربت جولتهم من الانتهاء.

وقال الأب سميث: "جئنا إلى هنا من أجل مشاهدة السعودية كلها، وسررنا للغاية بالأكلات والرقصات الشعبية، واشترينا بعض الهدايا من هنا، والحقيقة أنا وابنتي وزوجتى عشنا يوما ممتعا".

وانتهت جولة أسرة سميث الأمريكية، ويلاحظ الزائر حرص الكثير من الجاليات والجنسيات على حضور الفعاليات والتقاط الصور أثناء الفعاليات التراثية، فهي فرصة لا تعوض.

ويزداد وجود الأوروبيين والأمريكان والآسيويين وأبناء مجلس التعاون، حيث شاركوا في الفعاليات بقوة، ومنها على سبيل المثال تذوق عديد من الأكلات الشعبية، وأهمها اللقيمات والمشاركة في رقصات العرضة والفنون الشعبية بشكل لافت للنظر.

من ناحية أخرى، أعجب الكثير من الأجانب بالتراث التاريخي والحرف التلقيدية القديمة مثل: الحداد وصانع السفن وعازف الربابة وشرب القهوة العربية والكرك وغيرها من الأكلات الشعبية.