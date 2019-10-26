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مواطن بتبوك يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

يعمل "مؤذن مسجد".. ويوثِّقه رسميًّا غدًا

قرر والد مقتول في منطقة تبوك التنازل أمس عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، ودون قيد أو شرط، في قضية وقعت قبل أربع سنوات، ضاربًا بذلك أعلى درجات العفو والتسامح، في الوقت الذي تتكرر فيه التنازلات المشروطة في مثل هذه القضايا بمبالغ مالية باهظة، يصعب جمعها.

وقال والد المقتول المواطن ضويعن محمد أبودية الزمهري الحويطي لـ"سبق"، وهو مؤذن مسجد: "سأقوم بتوثيق التنازل رسميًّا غدًا - إن شاء الله - في محكمة محافظة ضباء. وتنازلي لوجه الله؛ ونطلب العوض منه".

تنازل عن قاتل العفو عن قاتل تبوك والد المقتول ضويعن الحويطي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن بتبوك يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله
سبق

قرر والد مقتول في منطقة تبوك التنازل أمس عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، ودون قيد أو شرط، في قضية وقعت قبل أربع سنوات، ضاربًا بذلك أعلى درجات العفو والتسامح، في الوقت الذي تتكرر فيه التنازلات المشروطة في مثل هذه القضايا بمبالغ مالية باهظة، يصعب جمعها.

وقال والد المقتول المواطن ضويعن محمد أبودية الزمهري الحويطي لـ"سبق"، وهو مؤذن مسجد: "سأقوم بتوثيق التنازل رسميًّا غدًا - إن شاء الله - في محكمة محافظة ضباء. وتنازلي لوجه الله؛ ونطلب العوض منه".

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
11:45 PM

مواطن بتبوك يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

يعمل "مؤذن مسجد".. ويوثِّقه رسميًّا غدًا

A A A
بدر الجبل - تبوك
11
9,932

قرر والد مقتول في منطقة تبوك التنازل أمس عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، ودون قيد أو شرط، في قضية وقعت قبل أربع سنوات، ضاربًا بذلك أعلى درجات العفو والتسامح، في الوقت الذي تتكرر فيه التنازلات المشروطة في مثل هذه القضايا بمبالغ مالية باهظة، يصعب جمعها.

وقال والد المقتول المواطن ضويعن محمد أبودية الزمهري الحويطي لـ"سبق"، وهو مؤذن مسجد: "سأقوم بتوثيق التنازل رسميًّا غدًا - إن شاء الله - في محكمة محافظة ضباء. وتنازلي لوجه الله؛ ونطلب العوض منه".

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