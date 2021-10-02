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شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها

القيادة العامة نعتهم اليوم وتقدّمت لذويهم بأحر التعازي والمواساة

أعلنت شرطة أبو ظبي، اليوم، سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من أفراد الطاقمين الفني والطبي كانوا على متنها.

تفصيلاً، ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، "نعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم -بإذن الله- مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي؛ وملازم طيار ناصر محمد الراشدي؛ وطبيب مدني شاهد فاروق غلام؛ وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو؛ الذين وافتهم المنية السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 إثر تعرُّضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها
سبق

أعلنت شرطة أبو ظبي، اليوم، سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من أفراد الطاقمين الفني والطبي كانوا على متنها.

تفصيلاً، ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، "نعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم -بإذن الله- مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي؛ وملازم طيار ناصر محمد الراشدي؛ وطبيب مدني شاهد فاروق غلام؛ وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو؛ الذين وافتهم المنية السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 إثر تعرُّضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
11:08 AM

شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها

القيادة العامة نعتهم اليوم وتقدّمت لذويهم بأحر التعازي والمواساة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,058

أعلنت شرطة أبو ظبي، اليوم، سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من أفراد الطاقمين الفني والطبي كانوا على متنها.

تفصيلاً، ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، "نعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أبناء الواجب المغفور لهم -بإذن الله- مقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي؛ وملازم طيار ناصر محمد الراشدي؛ وطبيب مدني شاهد فاروق غلام؛ وممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو؛ الذين وافتهم المنية السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 إثر تعرُّضهم لحادث سقوط طائرة الإسعاف أثناء تأدية الواجب.

وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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