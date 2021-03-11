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بالصور.. نساء "صم الشرقية" يحتفون بالمرأة في يومها العالمي

بمشاركة شخصيات اجتماعية وعاملات في خدمة الإعاقة السمعية

نظم نادي الصم في المنطقة الشرقية ممثلاً في قسمه النسائي برنامجاً للاحتفاء بذكرى اليوم العالمي للمرأة وسط مشاركة عدد من الشخصيات الاجتماعية النسائية والعاملات في مجال خدمة الإعاقة السمعية ‏وعضوات من نادي جلاس الثقافي إلى جانب مشاركة عضوات مجلس نادي صم الشرقية ومنسوبات النادي.

ورحبت عضو مجلس إدارة النادي عائشة الشهراني بالحضور لهذا البرنامج الذي يحتفي بالمرأة في يومها العالمي لاسيما النساء الصم منهن اللاتي أثبتن عظيم الأدوار المجتمعية ودورهن في خدمة المجتمع وما تبذله من جهود هائلة في الحياة العامة بشتى مجالاتها مشيرة في ذات السياق إلى أن المرأة هو الكيان العظيم وحياتها أشبه بالكتاب الضخم المكتوب على كل صفحة من صفحات الكلمة التي تفيض وفاء وعطاء.

وألمحت الشهراني بأن الإسلام أولى المرأة اهتماماً كبيراً ونظر إليها نظرة تكريم واعتزاز فهي شريكة الرجل في تحمل المسؤولية.

واستعرضت مديرة النادي مريم الأحمد في كلمة لها إنجازات فتيات النادي مع الإشارة إلى أهداف ومشاريع ودورات النادي القادمة.


وأضافت بأن النادي شرع في طرح العديد من البرامج والخطط التي تسعى إلى تنمية ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والارتقاء بمستوى البرامج المقدمة للنساء الصم حسب الفئات العمرية.

وأكدت بأن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله تهتم بالصم وتأهيلهم ورعايتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح ليشقوا طريقهم في الحياة معتمدين على أنفسهم بعد الله سبحانه للمشاركة في بناء المجتمع وإسعاد الآخرين.


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بالصور.. نساء "صم الشرقية" يحتفون بالمرأة في يومها العالمي
سبق

نظم نادي الصم في المنطقة الشرقية ممثلاً في قسمه النسائي برنامجاً للاحتفاء بذكرى اليوم العالمي للمرأة وسط مشاركة عدد من الشخصيات الاجتماعية النسائية والعاملات في مجال خدمة الإعاقة السمعية ‏وعضوات من نادي جلاس الثقافي إلى جانب مشاركة عضوات مجلس نادي صم الشرقية ومنسوبات النادي.

ورحبت عضو مجلس إدارة النادي عائشة الشهراني بالحضور لهذا البرنامج الذي يحتفي بالمرأة في يومها العالمي لاسيما النساء الصم منهن اللاتي أثبتن عظيم الأدوار المجتمعية ودورهن في خدمة المجتمع وما تبذله من جهود هائلة في الحياة العامة بشتى مجالاتها مشيرة في ذات السياق إلى أن المرأة هو الكيان العظيم وحياتها أشبه بالكتاب الضخم المكتوب على كل صفحة من صفحات الكلمة التي تفيض وفاء وعطاء.

وألمحت الشهراني بأن الإسلام أولى المرأة اهتماماً كبيراً ونظر إليها نظرة تكريم واعتزاز فهي شريكة الرجل في تحمل المسؤولية.

واستعرضت مديرة النادي مريم الأحمد في كلمة لها إنجازات فتيات النادي مع الإشارة إلى أهداف ومشاريع ودورات النادي القادمة.


وأضافت بأن النادي شرع في طرح العديد من البرامج والخطط التي تسعى إلى تنمية ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والارتقاء بمستوى البرامج المقدمة للنساء الصم حسب الفئات العمرية.

وأكدت بأن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله تهتم بالصم وتأهيلهم ورعايتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح ليشقوا طريقهم في الحياة معتمدين على أنفسهم بعد الله سبحانه للمشاركة في بناء المجتمع وإسعاد الآخرين.


11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
12:41 AM

بالصور.. نساء "صم الشرقية" يحتفون بالمرأة في يومها العالمي

بمشاركة شخصيات اجتماعية وعاملات في خدمة الإعاقة السمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نظم نادي الصم في المنطقة الشرقية ممثلاً في قسمه النسائي برنامجاً للاحتفاء بذكرى اليوم العالمي للمرأة وسط مشاركة عدد من الشخصيات الاجتماعية النسائية والعاملات في مجال خدمة الإعاقة السمعية ‏وعضوات من نادي جلاس الثقافي إلى جانب مشاركة عضوات مجلس نادي صم الشرقية ومنسوبات النادي.

ورحبت عضو مجلس إدارة النادي عائشة الشهراني بالحضور لهذا البرنامج الذي يحتفي بالمرأة في يومها العالمي لاسيما النساء الصم منهن اللاتي أثبتن عظيم الأدوار المجتمعية ودورهن في خدمة المجتمع وما تبذله من جهود هائلة في الحياة العامة بشتى مجالاتها مشيرة في ذات السياق إلى أن المرأة هو الكيان العظيم وحياتها أشبه بالكتاب الضخم المكتوب على كل صفحة من صفحات الكلمة التي تفيض وفاء وعطاء.

وألمحت الشهراني بأن الإسلام أولى المرأة اهتماماً كبيراً ونظر إليها نظرة تكريم واعتزاز فهي شريكة الرجل في تحمل المسؤولية.

واستعرضت مديرة النادي مريم الأحمد في كلمة لها إنجازات فتيات النادي مع الإشارة إلى أهداف ومشاريع ودورات النادي القادمة.


وأضافت بأن النادي شرع في طرح العديد من البرامج والخطط التي تسعى إلى تنمية ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والارتقاء بمستوى البرامج المقدمة للنساء الصم حسب الفئات العمرية.

وأكدت بأن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله تهتم بالصم وتأهيلهم ورعايتهم وتوجيههم التوجيه الصحيح ليشقوا طريقهم في الحياة معتمدين على أنفسهم بعد الله سبحانه للمشاركة في بناء المجتمع وإسعاد الآخرين.


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