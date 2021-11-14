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وسط غياب "القرني".. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة فيتنام

يكثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام؛ استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر"، مساء اليوم الأحد، حصة تدريبية على "ملعب هانق داي" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه من مجموعتين.

على صعيد متصل واصل حارس مرمى المنتخب السعودي "فواز القرني"، تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة والنصف مساءً على "ملعب ماي دينه"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وسط غياب "القرني".. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة فيتنام
سبق

يكثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام؛ استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر"، مساء اليوم الأحد، حصة تدريبية على "ملعب هانق داي" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه من مجموعتين.

على صعيد متصل واصل حارس مرمى المنتخب السعودي "فواز القرني"، تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة والنصف مساءً على "ملعب ماي دينه"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
07:08 PM

وسط غياب "القرني".. الأخضر يرفع استعداده لمواجهة فيتنام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في مدينة "هانوي" عاصمة فيتنام؛ استعدادًا لمواجهة منتخب فيتنام، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر"، مساء اليوم الأحد، حصة تدريبية على "ملعب هانق داي" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه من مجموعتين.

على صعيد متصل واصل حارس مرمى المنتخب السعودي "فواز القرني"، تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم "الأخضر" يوم غدٍ الاثنين استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة والنصف مساءً على "ملعب ماي دينه"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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