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فيديو.. وزير الصحة: إصابات "كورونا" متزايدة في إسكان العمال والأحياء المكتظة

دعا القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في تطبيق أعلى معدلات الاحترازات الوقائية

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن تزايد الإصابات بفيروس "كورونا" في إسكان العمال، راجياً في هذا الصدد من القطاع الخاص والشركات والمشرفين على تلك المساكن دعم جهود الدولة في تطبيق أعلى معدلات الاحترازات الوقائية فيها.

ولفت "الربيعة" في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن آخر مستجدات "كورونا" في السعودية إلى اللجنة التي يقودها وزيرا الشؤون البلدية ووزير الصناعة، معبراً عن شكره للجهود الكبيرة التي يبذلونها في هذا الخصوص.

كما أشار وزير الصحة إلى تحدٍّ آخر يكمن بتزايد الإصابات في الأحياء المكتظة، مهيباً بكل القاطنين وسكان تلك الأحياء الالتزام بالبقاء في منازلهم، وتطبيق أعلى معدلات الاحترازات الوقائية فيها؛ لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومن يحبون.

وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. وزير الصحة: إصابات "كورونا" متزايدة في إسكان العمال والأحياء المكتظة
سبق

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن تزايد الإصابات بفيروس "كورونا" في إسكان العمال، راجياً في هذا الصدد من القطاع الخاص والشركات والمشرفين على تلك المساكن دعم جهود الدولة في تطبيق أعلى معدلات الاحترازات الوقائية فيها.

ولفت "الربيعة" في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن آخر مستجدات "كورونا" في السعودية إلى اللجنة التي يقودها وزيرا الشؤون البلدية ووزير الصناعة، معبراً عن شكره للجهود الكبيرة التي يبذلونها في هذا الخصوص.

كما أشار وزير الصحة إلى تحدٍّ آخر يكمن بتزايد الإصابات في الأحياء المكتظة، مهيباً بكل القاطنين وسكان تلك الأحياء الالتزام بالبقاء في منازلهم، وتطبيق أعلى معدلات الاحترازات الوقائية فيها؛ لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومن يحبون.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:21 PM

فيديو.. وزير الصحة: إصابات "كورونا" متزايدة في إسكان العمال والأحياء المكتظة

دعا القطاع الخاص لدعم جهود الدولة في تطبيق أعلى معدلات الاحترازات الوقائية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
10,835

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن تزايد الإصابات بفيروس "كورونا" في إسكان العمال، راجياً في هذا الصدد من القطاع الخاص والشركات والمشرفين على تلك المساكن دعم جهود الدولة في تطبيق أعلى معدلات الاحترازات الوقائية فيها.

ولفت "الربيعة" في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن آخر مستجدات "كورونا" في السعودية إلى اللجنة التي يقودها وزيرا الشؤون البلدية ووزير الصناعة، معبراً عن شكره للجهود الكبيرة التي يبذلونها في هذا الخصوص.

كما أشار وزير الصحة إلى تحدٍّ آخر يكمن بتزايد الإصابات في الأحياء المكتظة، مهيباً بكل القاطنين وسكان تلك الأحياء الالتزام بالبقاء في منازلهم، وتطبيق أعلى معدلات الاحترازات الوقائية فيها؛ لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومن يحبون.

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