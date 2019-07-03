"مسام": انتزاع 604 ألغام خلال الأسبوع الرابع من يونيو 2019م

زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2019م، من انتزاع 604 ألغام؛ منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و268 لغماً مضاداً للدبابات و330 ذخيرة غير متفجّرة وعبوتين ناسفتين.

وبلغ إجمالي ما تمّ نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 74115 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة؛ راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.