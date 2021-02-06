النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بايدن": سنمرر حزمة ضخمة في الكونغرس لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

في خطاب ألقاه اليوم من البيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستدفع بقوة لتمرير حزمة ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في الكونغرس، حتى وإن تم ذلك دون الحصول على دعم الجمهوريين.

وقال بايدن في خطاب ألقاه اليوم من البيت الأبيض: "إن الكثير من الأمريكيين يقتربون من نقطة الانهيار، والعديد من الناس من دون عمل".

وأوضح بايدن أن إدارته خصصت مبلغ 2000 دولار لتصل لكل أمريكي لمساعدته في مواجهة الأزمة، وسيُوزَّع 1400 دولار بعد أن حصل الأمريكيون قبل أيام على 600 دولار ضمن حزمة المساعدات".

وأضاف: "إن الولايات المتحدة ستستعيد قوتها الاقتصادية على مستوى العالم بشكل أسرع". مشيرًا إلى أنه لا داعي للانتظار حتى عام 2025 كي تحقق الولايات المتحدة نسبة العمالة الكاملة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن الاقتصاد الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بايدن": سنمرر حزمة ضخمة في الكونغرس لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي
سبق

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستدفع بقوة لتمرير حزمة ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في الكونغرس، حتى وإن تم ذلك دون الحصول على دعم الجمهوريين.

وقال بايدن في خطاب ألقاه اليوم من البيت الأبيض: "إن الكثير من الأمريكيين يقتربون من نقطة الانهيار، والعديد من الناس من دون عمل".

وأوضح بايدن أن إدارته خصصت مبلغ 2000 دولار لتصل لكل أمريكي لمساعدته في مواجهة الأزمة، وسيُوزَّع 1400 دولار بعد أن حصل الأمريكيون قبل أيام على 600 دولار ضمن حزمة المساعدات".

وأضاف: "إن الولايات المتحدة ستستعيد قوتها الاقتصادية على مستوى العالم بشكل أسرع". مشيرًا إلى أنه لا داعي للانتظار حتى عام 2025 كي تحقق الولايات المتحدة نسبة العمالة الكاملة.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
01:19 AM

"بايدن": سنمرر حزمة ضخمة في الكونغرس لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

في خطاب ألقاه اليوم من البيت الأبيض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
109

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستدفع بقوة لتمرير حزمة ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في الكونغرس، حتى وإن تم ذلك دون الحصول على دعم الجمهوريين.

وقال بايدن في خطاب ألقاه اليوم من البيت الأبيض: "إن الكثير من الأمريكيين يقتربون من نقطة الانهيار، والعديد من الناس من دون عمل".

وأوضح بايدن أن إدارته خصصت مبلغ 2000 دولار لتصل لكل أمريكي لمساعدته في مواجهة الأزمة، وسيُوزَّع 1400 دولار بعد أن حصل الأمريكيون قبل أيام على 600 دولار ضمن حزمة المساعدات".

وأضاف: "إن الولايات المتحدة ستستعيد قوتها الاقتصادية على مستوى العالم بشكل أسرع". مشيرًا إلى أنه لا داعي للانتظار حتى عام 2025 كي تحقق الولايات المتحدة نسبة العمالة الكاملة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,859
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,339
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,236

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة