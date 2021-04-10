لولاية خامسة.. إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيله رئيسًا لجيبوتي بنسبة 98,58%

أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، وقد نال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ، أمس الجمعة.

وقال الوزير عبر التلفزيون العام: إن "الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتًا، أي 98,58%، وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/ أبريل 2021"، موضحًا أن النتائج النهائية ستصدر قريبًا عن المجلس الدستوري.