النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لولاية خامسة.. إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيله رئيسًا لجيبوتي بنسبة 98,58%

أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، وقد نال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ، أمس الجمعة.

وقال الوزير عبر التلفزيون العام: إن "الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتًا، أي 98,58%، وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/ أبريل 2021"، موضحًا أن النتائج النهائية ستصدر قريبًا عن المجلس الدستوري.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
لولاية خامسة.. إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيله رئيسًا لجيبوتي بنسبة 98,58%
سبق

أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، وقد نال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ، أمس الجمعة.

وقال الوزير عبر التلفزيون العام: إن "الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتًا، أي 98,58%، وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/ أبريل 2021"، موضحًا أن النتائج النهائية ستصدر قريبًا عن المجلس الدستوري.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
10:16 AM

لولاية خامسة.. إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيله رئيسًا لجيبوتي بنسبة 98,58%

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
531

أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، وقد نال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ، أمس الجمعة.

وقال الوزير عبر التلفزيون العام: إن "الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتًا، أي 98,58%، وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/ أبريل 2021"، موضحًا أن النتائج النهائية ستصدر قريبًا عن المجلس الدستوري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,005
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,969
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,161
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,276

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة