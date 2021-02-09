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هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تنشر محتوى حملة "الخوارج شرار الخلق" على أكبر شاشة في المملكة

يستفيد من مشاهدتها يوميًّا آلاف الزوار والسكان بمحافظة الخبر

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر، المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"، على أضخم وأكبر شاشة عرض LED في المملكة، في برجٍ على طريق الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -.

وتعد تلك الشاشة من أكبر الشاشات الإعلانية في العالم، ويستفيد من مشاهدتها يوميًّا آلاف الزوار والسكان بمحافظة الخبر.

جاء ذلك تفعيلاً للشراكة بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

يذكر أن حملة "الخوارج شرار الخلق" أطلقت من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وتهدف الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي فروعها بمناطق المملكة؛ إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج، مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها، وتحقيقًا لرسالتها التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من الجماعات والأحزاب التي تنتهج معتقد الخوارج؛ لذا أطلقت هذه الحملة المباركة للتوعية من خطر فكر فرق الخوارج ومعتقدهم على البلاد والعباد وما تسببه من شق الصف وتفرق جماعة المسلمين.

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هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تنشر محتوى حملة "الخوارج شرار الخلق" على أكبر شاشة في المملكة
سبق

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر، المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"، على أضخم وأكبر شاشة عرض LED في المملكة، في برجٍ على طريق الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -.

وتعد تلك الشاشة من أكبر الشاشات الإعلانية في العالم، ويستفيد من مشاهدتها يوميًّا آلاف الزوار والسكان بمحافظة الخبر.

جاء ذلك تفعيلاً للشراكة بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

يذكر أن حملة "الخوارج شرار الخلق" أطلقت من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وتهدف الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي فروعها بمناطق المملكة؛ إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج، مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها، وتحقيقًا لرسالتها التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من الجماعات والأحزاب التي تنتهج معتقد الخوارج؛ لذا أطلقت هذه الحملة المباركة للتوعية من خطر فكر فرق الخوارج ومعتقدهم على البلاد والعباد وما تسببه من شق الصف وتفرق جماعة المسلمين.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
05:50 PM

هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تنشر محتوى حملة "الخوارج شرار الخلق" على أكبر شاشة في المملكة

يستفيد من مشاهدتها يوميًّا آلاف الزوار والسكان بمحافظة الخبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر، المحتوى التوعوي لحملة "الخوارج شرار الخلق"، على أضخم وأكبر شاشة عرض LED في المملكة، في برجٍ على طريق الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -.

وتعد تلك الشاشة من أكبر الشاشات الإعلانية في العالم، ويستفيد من مشاهدتها يوميًّا آلاف الزوار والسكان بمحافظة الخبر.

جاء ذلك تفعيلاً للشراكة بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

يذكر أن حملة "الخوارج شرار الخلق" أطلقت من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وتهدف الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي فروعها بمناطق المملكة؛ إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج، مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها، وتحقيقًا لرسالتها التي ترى أن من أوجب الواجبات عليها التحذير من الجماعات والأحزاب التي تنتهج معتقد الخوارج؛ لذا أطلقت هذه الحملة المباركة للتوعية من خطر فكر فرق الخوارج ومعتقدهم على البلاد والعباد وما تسببه من شق الصف وتفرق جماعة المسلمين.

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