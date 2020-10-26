الحصيني يبشّر بالهطولات.. اليوم وليلة الغد وهذه خريطة الأمطار
قال: تكون من خفيفة إلى متوسطة وتسبق الحالة برياح مثيرة للأتربة
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، 1442/3/9هـ وليلة الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، خاصة أقصى شمال تلك المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: كما تشمل أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة، والطائف؛ خاصة جنوبه وغربه، وعسير؛ خاصة السفوح الغربية، وجازان، وجنوب الباحة، تسبق برياح مثيرة للأتربة.
الحصيني يبشّر بالهطولات.. اليوم وليلة الغد وهذه خريطة الأمطار
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-10-26
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، 1442/3/9هـ وليلة الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، خاصة أقصى شمال تلك المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: كما تشمل أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة، والطائف؛ خاصة جنوبه وغربه، وعسير؛ خاصة السفوح الغربية، وجازان، وجنوب الباحة، تسبق برياح مثيرة للأتربة.
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
08:58 AM
الحصيني يبشّر بالهطولات.. اليوم وليلة الغد وهذه خريطة الأمطار
قال: تكون من خفيفة إلى متوسطة وتسبق الحالة برياح مثيرة للأتربة
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، 1442/3/9هـ وليلة الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، خاصة أقصى شمال تلك المناطق.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: كما تشمل أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة، والطائف؛ خاصة جنوبه وغربه، وعسير؛ خاصة السفوح الغربية، وجازان، وجنوب الباحة، تسبق برياح مثيرة للأتربة.