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الحصيني يبشّر بالهطولات.. اليوم وليلة الغد وهذه خريطة الأمطار

قال: تكون من خفيفة إلى متوسطة وتسبق الحالة برياح مثيرة للأتربة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، 1442/3/9هـ وليلة الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، خاصة أقصى شمال تلك المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: كما تشمل أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة، والطائف؛ خاصة جنوبه وغربه، وعسير؛ خاصة السفوح الغربية، وجازان، وجنوب الباحة، تسبق برياح مثيرة للأتربة.

سحب رعدية أمطار حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني يبشّر بالهطولات.. اليوم وليلة الغد وهذه خريطة الأمطار
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، 1442/3/9هـ وليلة الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، خاصة أقصى شمال تلك المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: كما تشمل أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة، والطائف؛ خاصة جنوبه وغربه، وعسير؛ خاصة السفوح الغربية، وجازان، وجنوب الباحة، تسبق برياح مثيرة للأتربة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
08:58 AM

الحصيني يبشّر بالهطولات.. اليوم وليلة الغد وهذه خريطة الأمطار

قال: تكون من خفيفة إلى متوسطة وتسبق الحالة برياح مثيرة للأتربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، 1442/3/9هـ وليلة الثلاثاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف وتبوك، خاصة أقصى شمال تلك المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: كما تشمل أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة، والطائف؛ خاصة جنوبه وغربه، وعسير؛ خاصة السفوح الغربية، وجازان، وجنوب الباحة، تسبق برياح مثيرة للأتربة.

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