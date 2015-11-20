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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا و282 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة، و93 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و282 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا و282 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة، و93 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و282 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
05:23 PM
اخر تعديل
20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
11:05 PM

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا و282 حالة تعافٍ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة، و93 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و282 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,672
201,250 سيارة ..

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12,245
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38 مليار ..

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