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سكان مراكز القنفذة الشرقية يجددون مطالبهم باستحداث مركز للمدني

عبر "سبق".. الأهالي يناشدون أمير مكة ومدير المدني سرعة تلبية مطلبهم

جدد أهالي مراكز القنفذة الشرقية الثلاثة، سبت الجارة وخميس حرب وثلاثاء الخرم مطالبهم باستحداث مركز للدفاع المدني لسرعة التدخل متى ما استدعى الأمر عند اندلاع الحرائق بالمنازل أو حوادث السيارات.

وقال الأهالي إن بعض تلك المراكز وقراها تبعد أكثر من 65 م؛ مما يجعل سرعة إخماد الحريق مستحيلاً بسبب بعد المسافة التي قد تتضاعف مع ثقل الآليات ووعورة بعض الطرق، الأمر الذي يجعل وجود مركز للدفاع المدني بسبت الجارة ضرورة لابد منها ليسهل على فرق الإنقاذ سرعة مباشرة الحوادث خاصة عندما يكون هناك محتجزون.

وأضافوا: مركز سبت الحارة يضمّ إحدى أكبر محطات الكهرباء التي تغذي قطاعًا كبيرًا من سكان محافطتي القنفذة والمجاردة، كما أن مركز سبت الجارة يعتبر من أوائل المراكز على مستوى منطقة مكة المكرمة في أحقية اعتماد مركز للدفاع المدني.

وناشد أهالي المنطقة، عبر "سبق"، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة ومدير عام الدفاع المدني؛ النظر في حاجتهم الماسة للتوجيه باعتماد مركز للدفاع المدني ليساهم في سرعة إنقاذ الأرواح والمحافظة على الممتلكات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سكان مراكز القنفذة الشرقية يجددون مطالبهم باستحداث مركز للمدني
سبق

جدد أهالي مراكز القنفذة الشرقية الثلاثة، سبت الجارة وخميس حرب وثلاثاء الخرم مطالبهم باستحداث مركز للدفاع المدني لسرعة التدخل متى ما استدعى الأمر عند اندلاع الحرائق بالمنازل أو حوادث السيارات.

وقال الأهالي إن بعض تلك المراكز وقراها تبعد أكثر من 65 م؛ مما يجعل سرعة إخماد الحريق مستحيلاً بسبب بعد المسافة التي قد تتضاعف مع ثقل الآليات ووعورة بعض الطرق، الأمر الذي يجعل وجود مركز للدفاع المدني بسبت الجارة ضرورة لابد منها ليسهل على فرق الإنقاذ سرعة مباشرة الحوادث خاصة عندما يكون هناك محتجزون.

وأضافوا: مركز سبت الحارة يضمّ إحدى أكبر محطات الكهرباء التي تغذي قطاعًا كبيرًا من سكان محافطتي القنفذة والمجاردة، كما أن مركز سبت الجارة يعتبر من أوائل المراكز على مستوى منطقة مكة المكرمة في أحقية اعتماد مركز للدفاع المدني.

وناشد أهالي المنطقة، عبر "سبق"، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة ومدير عام الدفاع المدني؛ النظر في حاجتهم الماسة للتوجيه باعتماد مركز للدفاع المدني ليساهم في سرعة إنقاذ الأرواح والمحافظة على الممتلكات.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
02:16 PM

سكان مراكز القنفذة الشرقية يجددون مطالبهم باستحداث مركز للمدني

عبر "سبق".. الأهالي يناشدون أمير مكة ومدير المدني سرعة تلبية مطلبهم

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حسن العيسي - القنفذة
0
1,591

جدد أهالي مراكز القنفذة الشرقية الثلاثة، سبت الجارة وخميس حرب وثلاثاء الخرم مطالبهم باستحداث مركز للدفاع المدني لسرعة التدخل متى ما استدعى الأمر عند اندلاع الحرائق بالمنازل أو حوادث السيارات.

وقال الأهالي إن بعض تلك المراكز وقراها تبعد أكثر من 65 م؛ مما يجعل سرعة إخماد الحريق مستحيلاً بسبب بعد المسافة التي قد تتضاعف مع ثقل الآليات ووعورة بعض الطرق، الأمر الذي يجعل وجود مركز للدفاع المدني بسبت الجارة ضرورة لابد منها ليسهل على فرق الإنقاذ سرعة مباشرة الحوادث خاصة عندما يكون هناك محتجزون.

وأضافوا: مركز سبت الحارة يضمّ إحدى أكبر محطات الكهرباء التي تغذي قطاعًا كبيرًا من سكان محافطتي القنفذة والمجاردة، كما أن مركز سبت الجارة يعتبر من أوائل المراكز على مستوى منطقة مكة المكرمة في أحقية اعتماد مركز للدفاع المدني.

وناشد أهالي المنطقة، عبر "سبق"، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة ومدير عام الدفاع المدني؛ النظر في حاجتهم الماسة للتوجيه باعتماد مركز للدفاع المدني ليساهم في سرعة إنقاذ الأرواح والمحافظة على الممتلكات.

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