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أمير الكويت وولي عهده يهنئان خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

هنَّأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنَّأ ولي العهد بدولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وهنَّأ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

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أمير الكويت وولي عهده يهنئان خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم
سبق

هنَّأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنَّأ ولي العهد بدولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وهنَّأ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:28 PM

أمير الكويت وولي عهده يهنئان خادم الحرمين بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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هنَّأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنَّأ ولي العهد بدولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

وهنَّأ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

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