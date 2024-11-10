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"تعديات بارق" تزيل الإحداثات من 12 موقعًا في "الحَمض"

إنفاذًا لتوجيهات أمير عسير

إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإزالة أي إحداثات أو تعديات على الأراضي الحكومية وتماشيًا مع التعليمات، أزالت لجنة التعديات بمحافظة بارق والبلدية صباح اليوم، بمتابعة من محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، عددًا من الإحداثات في 12 موقعاً بالحمض غرب المحافظة، فيما سُلّمت الأراضي لمندوب بلدية بارق.

وشدد محافظ بارق على الجميع بعدم التعدي على الأراضي الحكومية، منوهاً إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات، وداعياً في الوقت ذاته الجهات ذات العلاقة بالحفاظ عليها ومراقبتها باستمرار.

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"تعديات بارق" تزيل الإحداثات من 12 موقعًا في "الحَمض"
سبق

إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإزالة أي إحداثات أو تعديات على الأراضي الحكومية وتماشيًا مع التعليمات، أزالت لجنة التعديات بمحافظة بارق والبلدية صباح اليوم، بمتابعة من محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، عددًا من الإحداثات في 12 موقعاً بالحمض غرب المحافظة، فيما سُلّمت الأراضي لمندوب بلدية بارق.

وشدد محافظ بارق على الجميع بعدم التعدي على الأراضي الحكومية، منوهاً إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات، وداعياً في الوقت ذاته الجهات ذات العلاقة بالحفاظ عليها ومراقبتها باستمرار.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
04:53 PM

"تعديات بارق" تزيل الإحداثات من 12 موقعًا في "الحَمض"

إنفاذًا لتوجيهات أمير عسير

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محمد طيران - عسير
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إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإزالة أي إحداثات أو تعديات على الأراضي الحكومية وتماشيًا مع التعليمات، أزالت لجنة التعديات بمحافظة بارق والبلدية صباح اليوم، بمتابعة من محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، عددًا من الإحداثات في 12 موقعاً بالحمض غرب المحافظة، فيما سُلّمت الأراضي لمندوب بلدية بارق.

وشدد محافظ بارق على الجميع بعدم التعدي على الأراضي الحكومية، منوهاً إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات، وداعياً في الوقت ذاته الجهات ذات العلاقة بالحفاظ عليها ومراقبتها باستمرار.

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