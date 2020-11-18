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"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بحلول الذكرى السادسة بتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد العنزي أن ما يميز هذه الذكرى الوطنية، أنها أتت في ظل ما يوليه ملك الإنسانية من رعاية واهتمام للمواطنين والمقيمين في مواجهة جماح جائحة كوفيد-19؛ حيث جعل من المملكة أنموذجًا فريدًا على المستوى الإنساني خلال الأزمة تحت شعار "الإنسان أولًا".

وأضاف: كما أنها تمر في وقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين؛ مما يؤكد دور المملكة المحوري في عهده "أيده الله".

ونوّه العنزي بأن القطاع الصحي يحظى باهتمام ورعاية من قيادتنا الرشيدة، من خلال توفير كل الإمكانات لخدمة أبناء هذا الوطن؛ مشيرًا إلى أن ذكرى البيعة غالية على قلب كل مواطن، وتحفز الجميع للعمل الدؤوب في سبيل مواصلة مسيرة التنمية.

واختتم تصريحه، سائلًا المولى القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله.

مدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي

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"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية
سبق

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بحلول الذكرى السادسة بتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد العنزي أن ما يميز هذه الذكرى الوطنية، أنها أتت في ظل ما يوليه ملك الإنسانية من رعاية واهتمام للمواطنين والمقيمين في مواجهة جماح جائحة كوفيد-19؛ حيث جعل من المملكة أنموذجًا فريدًا على المستوى الإنساني خلال الأزمة تحت شعار "الإنسان أولًا".

وأضاف: كما أنها تمر في وقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين؛ مما يؤكد دور المملكة المحوري في عهده "أيده الله".

ونوّه العنزي بأن القطاع الصحي يحظى باهتمام ورعاية من قيادتنا الرشيدة، من خلال توفير كل الإمكانات لخدمة أبناء هذا الوطن؛ مشيرًا إلى أن ذكرى البيعة غالية على قلب كل مواطن، وتحفز الجميع للعمل الدؤوب في سبيل مواصلة مسيرة التنمية.

واختتم تصريحه، سائلًا المولى القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
10:34 AM

"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بحلول الذكرى السادسة بتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد العنزي أن ما يميز هذه الذكرى الوطنية، أنها أتت في ظل ما يوليه ملك الإنسانية من رعاية واهتمام للمواطنين والمقيمين في مواجهة جماح جائحة كوفيد-19؛ حيث جعل من المملكة أنموذجًا فريدًا على المستوى الإنساني خلال الأزمة تحت شعار "الإنسان أولًا".

وأضاف: كما أنها تمر في وقت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين؛ مما يؤكد دور المملكة المحوري في عهده "أيده الله".

ونوّه العنزي بأن القطاع الصحي يحظى باهتمام ورعاية من قيادتنا الرشيدة، من خلال توفير كل الإمكانات لخدمة أبناء هذا الوطن؛ مشيرًا إلى أن ذكرى البيعة غالية على قلب كل مواطن، وتحفز الجميع للعمل الدؤوب في سبيل مواصلة مسيرة التنمية.

واختتم تصريحه، سائلًا المولى القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله.

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